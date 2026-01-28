 Курорти в Яремче та «Буковель»: з початку року податківці знайшли порушень на понад ₴3 млн

  • середа

    28 січня, 2026

  • Похмуро

    Миколаїв

  • 28 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Податкова перевірила курорти Яремче та «Буковель»: з початку року знайшли порушень на понад ₴3 млн

Податкова перевірила Яремче та «Буковель»: з початку року виявлено порушень на 3,2 млн грн. Ілюстративне фото: СhillaxПодаткова перевірила Яремче та «Буковель»: з початку року виявлено порушень на 3,2 млн грн. Ілюстративне фото: Сhillax

З початку 2026 року податківці перевірили курортні зони Яремчанщини Івано-Франківської області та гірськолижний курорт «Буковель» та знайшли порушень на 3,2 мільйона гривень.

За інформацією Державної податкової служби України, за цей час провели 62 аудити та виявили 22 неоформлено найманих працівника. Також податківці встановили факт роботи готелю без державної реєстрації.

Крім того, під час однієї з перевірок із незаконного обігу вилучили 184 нікотиновмісні рідини (нікобустери), які використовуються в електронних сигаретах.

Реклама

У ДПС зазначають, що під час перевірок підприємців, які декларують незначні обсяги виторгу, застосовується хронометраж господарських операцій. За результатами спостережень обсяг виторгів, проведених через касові апарати, зростав у середньому на 20%.

Перевірки, зокрема, проводять у вихідні дні та поєднують із хронометражем у закладах харчування, розташованих на верхніх станціях витягів і на перехрестях гірськолижних трас.

Попри пізній початок гірськолижного сезону у 2025 році, загальний обсяг виторгів у листопаді–грудні зріс на 30% порівняно з аналогічним періодом 2024 року та склав 1,78 мільярда гривень проти 1,24 мільярда гривень роком раніше. Приріст виторгів становив 545,3 мільйона гривень.

У податковій службі наголошують, що такі перевірки проводяться систематично з урахуванням ризиків порушення податкового законодавства. Упродовж 2025 року в курортній зоні Яремчанщини та на курорті «Буковель» провели 214 аудитів, за результатами яких виявлено 472 порушення на загальну суму 3,4 мільйона гривень.

Серед основних порушень: 26 неоформлених найманих працівників, 5 випадків підприємницької діяльності без державної реєстрації, а також проведення розрахунків без касових апаратів.

Нагадаємо, що у Миколаєві автозаправка працювала без ліцензії. Після перевірки її закрили, а власника оштрафували більш ніж на 440 тисяч гривень.

Останні новини про: Бізнес та економіка

Підприємці-спрощенці за рік поповнили бюджети Миколаївщини майже на ₴1,2 млрд
У Миколаєві закрили нелегальну АЗС: власника оштрафували на ₴440 тисяч
До бюджетів Миколаївщини сплатили ₴179 млн акцизного податку за рік
Реклама
Читайте також:
новини
Мер Очакова Бичков втретє не прийшов на допит у суд через закордонне відрядження — прокуратура просить про привід

Аліса Мелік-Адамян
новини
Пенсії на Миколаївщині нижчі за середні: скільки отримують пенсіонери та хто живе на мінімум

Світлана Іванченко
новини
Понад 200 бібліотек Миколаївщини не мають безбар’єрного доступу

Даріна Мельничук
новини
Ожеледиця у Миколаєві: в лікарню за добу звернулись майже 100 людей

Анна Гакман
новини
У Миколаєві встановлюватимуть надгробки на покинутих могилах загиблих воїнів

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

До бюджетів Миколаївщини сплатили ₴179 млн акцизного податку за рік
У Миколаєві закрили нелегальну АЗС: власника оштрафували на ₴440 тисяч
Підприємці-спрощенці за рік поповнили бюджети Миколаївщини майже на ₴1,2 млрд

Мер Очакова Бичков втретє не прийшов на допит у суд через закордонне відрядження — прокуратура просить про привід

Скоро буде краще, — Кім заявив, що незабаром електрики на Миколаївщині може стати більше

2 години тому

Світла не буде 18 годин: графіки відключення на Миколаївщині 28 січня

Головне сьогодні