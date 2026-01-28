Податкова перевірила курорти Яремче та «Буковель»: з початку року знайшли порушень на понад ₴3 млн

Податкова перевірила Яремче та «Буковель»: з початку року виявлено порушень на 3,2 млн грн. Ілюстративне фото: Сhillax

З початку 2026 року податківці перевірили курортні зони Яремчанщини Івано-Франківської області та гірськолижний курорт «Буковель» та знайшли порушень на 3,2 мільйона гривень.

За інформацією Державної податкової служби України, за цей час провели 62 аудити та виявили 22 неоформлено найманих працівника. Також податківці встановили факт роботи готелю без державної реєстрації.

Крім того, під час однієї з перевірок із незаконного обігу вилучили 184 нікотиновмісні рідини (нікобустери), які використовуються в електронних сигаретах.

У ДПС зазначають, що під час перевірок підприємців, які декларують незначні обсяги виторгу, застосовується хронометраж господарських операцій. За результатами спостережень обсяг виторгів, проведених через касові апарати, зростав у середньому на 20%.

Перевірки, зокрема, проводять у вихідні дні та поєднують із хронометражем у закладах харчування, розташованих на верхніх станціях витягів і на перехрестях гірськолижних трас.

Попри пізній початок гірськолижного сезону у 2025 році, загальний обсяг виторгів у листопаді–грудні зріс на 30% порівняно з аналогічним періодом 2024 року та склав 1,78 мільярда гривень проти 1,24 мільярда гривень роком раніше. Приріст виторгів становив 545,3 мільйона гривень.

У податковій службі наголошують, що такі перевірки проводяться систематично з урахуванням ризиків порушення податкового законодавства. Упродовж 2025 року в курортній зоні Яремчанщини та на курорті «Буковель» провели 214 аудитів, за результатами яких виявлено 472 порушення на загальну суму 3,4 мільйона гривень.

Серед основних порушень: 26 неоформлених найманих працівників, 5 випадків підприємницької діяльності без державної реєстрації, а також проведення розрахунків без касових апаратів.

Нагадаємо, що у Миколаєві автозаправка працювала без ліцензії. Після перевірки її закрили, а власника оштрафували більш ніж на 440 тисяч гривень.