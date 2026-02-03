Державний борг України у 2025 році зріс до понад ₴9 трлн

Державний борг України у 2025 році зріс до понад 9 трильйонів гривень . Ілюстраційне фото: depositphotos/yavyav

Станом на 31 грудня 2025 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України становив 9 042,7 мільярда гривень, або 213,3 мільярда доларів.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів України.

Упродовж 2025 року обсяг державного та гарантованого боргу збільшився на 2,061 трильйона гривень, або на 47,3 мільярда доларів, що становить 29,5% у гривневому та 28,4% у доларовому еквіваленті. Основною причиною зростання стало залучення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів для покриття потреб бюджету в умовах воєнного стану.

Найбільшими джерелами фінансування стали кредити ERA від країн G7 на суму 37,9 мільярда доларів, а також фінансування від Європейського Союзу обсягом 12,1 мільярда доларів.

Заборгованість України за пільговими кредитами Європейського Союзу протягом року зросла на 1,654 трильйона гривень. У Міністерстві фінансів зазначили, що погашення кредитів у межах програми Ukraine Facility передбачає пільговий період тривалістю 11–12 років і може компенсуватися країнами Європейського Союзу. Обслуговування кредитів ERA здійснюватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів і не створює додаткового навантаження на державний бюджет України.

Станом на кінець 2025 року близько 75% державного боргу України становив зовнішній борг. Понад половину з нього формують зобов’язання перед Європейським Союзом, що дорівнює близько 40% усього державного боргу. Частка комерційного зовнішнього боргу скоротилася до менш ніж 10 відсотків.

Внутрішній державний борг становить близько 22% загального обсягу, ще близько 3% припадає на гарантований державою борг, частка якого зменшується четвертий рік поспіль.

У Міністерстві фінансів також додали, що за період з 2021 по 2025 роки Україні вдалося суттєво покращити структуру державного боргу. Середньозважений строк до його погашення зріс з 6,3 року до 13,37 року, а для зовнішнього боргу — до 15,75 року, що знизило ризики рефінансування.

Паралельно зменшилася вартість запозичень: середньозважена ставка за державним боргом знизилася з 7,2% у 2021 році до 4,55% у 2025 році, а для зовнішнього боргу — з 4,5% до 1,9%.

Нагадаємо, станом на 1 січня поточного року заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на Миколаївщині склала 565,2 мільйони гривень. Водночас у порівнянні з попереднім періодом сума боргу зменшилася на 40,8 мільйони гривень.