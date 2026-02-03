Гетманцев про нове оподаткування підприємців: зростання кількості ФОПів під час війни це «аномалія»

Голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. УНІАН

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що зростання кількості фізичних осіб-підприємців (ФОПів) в Україні в умовах повномасштабної війни є «аномалією», що може свідчити про розширення тіньової економіки.

Про це він сказав у подкасті «Хроніки економіки».

— Це абсолютна аномалія, коли у війну збільшується кількість ФОПів. У нас економіка впала. Якщо ми будемо такими темпами забезпечувати приріст ВВП, то ми дійдемо до обсягів 2021 року тільки у 2038 році. Звідки у нас «плюс» 200 тисяч ФОПів? — заявив Данило Гетманцев.

За його словами, збільшення кількості ФОПів може свідчити про зростання тіньової економіки через схеми активного дроблення бізнесу. За ними середній і великий бізнес оформлює свою роботу через численних осіб-підприємців аби зменшити податкове навантаження та уникнути сплати ПДВ.

Данило Гетманцев зазначив, що в Україні наразі діють великі торговельні мережі, які фактично працюють через систему подріблених ФОПів. Водночас, за його словами, добросовісний бізнес очікує від держави активнішої боротьби з такими схемами.

— Держава не має права не забезпечити рівні умови господарювання, єдиний закон для всіх. Адже вона тоді просто цих «білих», які сплачують податки, вона робить їх лохами, — наголосив голова податкового комітету.

Депутат визнав, що запровадження спрощеної системи оподаткування у 1998 році відіграло позитивну роль у розвитку української економіки. Проте, за його словами, сьогодні ця система часто використовується як інструмент ухилення від податків для середнього та великого бізнесу.

Водночас він підкреслив, що особисто не підтримує запровадження податку на додану вартість для ФОПів під час війни, чого вимагає Міжнародний валютний фонд у межах нової програми співпраці.

— Це є сокирою. Я обіцяв малому бізнесу, що до кінця війни ми не будемо чіпати єдиний податок. Я хочу цю обіцянку виконати незалежно від позиції МВФ, Мінфіну чи Кабміну, — підсумував Данило Гетьманцев.

Нові правила оподаткування ФОПів

Нагадаємо, 18 грудня Міністерство фінансів України оприлюднило законопроєкт, який передбачає обов’язкову сплату податку на додану вартість малим бізнесом, що перебуває на спрощеній системі оподаткування.

Оприлюднений Мінфіном документ пропонує запровадити ПДВ для всіх платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (1-ї, 2-ї та 3-ї груп), у разі якщо їхній річний дохід перевищить 1 мільйон гривень.

Водночас обов’язок сплачувати ПДВ не поширюватиметься на ФОПів цих груп, чий річний дохід не перевищує 1 мільйон гривень. Платниками ПДВ вони ставатимуть із моменту, коли сума доходу за поточний рік перевищить цей поріг.

Зазначимо, що 27 листопада стало відомо про погодження Україною цих нових вимог Міжнародного валютного фонду, які, зокрема, передбачають скасування частини податкових пільг.

В свою чергу голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що у запровадженні податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців у першу чергу винуваті «хитрий» великий бізнес та недостатня робота фіскалів.

Нещодавно, 12 січня, Асоціації міст України звернулась до Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Президента України щодо неприпустимості введення обов’язкового податку на додану вартість для платників єдиного податку.

Текст звернення депутатів Миколаївської міської ради VIII скликання до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо недопущення посилення податкового навантаження:

У зверненні наголошується, що запровадження ПДВ для спрощеної системи оподаткування може призвести до тінізації бізнесу, скорочення робочих місць і, як наслідок, зменшення надходжень до місцевих бюджетів. У цьому процесі взяв участь і міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Депутат Миколаївської міської ради Олена Кісельова вважає, що звернення депутатів із вимогою не посилювати податкове навантаження на місцевих підприємців мають бути «почуті та враховані».