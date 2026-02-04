Forbes: Маск став першою людиною у світі зі статком понад $800 млрд

Президент США Дональд Трамп разом з Ілоном Маском. Ілюстративне фото: Brandon Bell

Американський підприємець Ілон Маск став першою людиною у світі, чиї статки перевищили позначку у 800 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Forbes.

Рекордне зростання капіталу пов’язують з об’єднанням двох компаній Маска: космічної SpaceX та ШІ-стартапу xAI — в одну технологічну структуру. За оцінкою видання, ця угода додала бізнесмену близько 84 мільярдів доларів, й довела його статки до 852 мільярдів доларів. Загальна вартість новоствореної компанії оцінюється у 1,25 трильйона доларів.

До об’єднання Маск володів приблизно 42% акцій SpaceX (на 336 мільярдів доларів) та 49% xAI (на 122 мільярди доларів). Після злиття він отримав 43% акцій нової компанії, вартість яких становить близько 542 мільярди доларів.

Як зазначає Forbes, саме SpaceX залишається найціннішим активом Маска. Окрім цього, він володіє 12% акцій Tesla вартістю 178 мільярдів доларів, а також має опціони ще приблизно на 124 мільярди доларів.

Нагадаємо, що у 2025 році 500 найбагатших людей світу заробили рекордні 2,2 трильйона доларів, а їхній загальний капітал досяг 11,9 трильйона доларів.