Клуб

Маск став першою людиною у світі зі статками $500 млрд

Ілон Маск. Фото: Victor J. Blue / Bloomberg via Getty ImagesІлон Маск. Фото: Victor J. Blue / Bloomberg via Getty Images

Американський підприємець Ілон Маск першим у світі досягнув статків у 500 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Forbes.

У грудні минулого року він став першою людиною, чий капітал перевищив 400 мільярдів доларів, а вже 1 жовтня встановив новий рекорд — 500 мільярдів.

За даними Forbes, Маск випереджає найближчого конкурента в рейтингу, співзасновника Oracle Ларрі Еллісона, на 150 мільярдів доларів. Видання також зауважує, що бізнесмен уже пройшов половину шляху до позначки в 1 трильйон доларів.

Зростанню статків посприяло підвищення акцій Tesla — 1 жовтня їхня вартість зросла майже на 4%, що додало Маску близько 9,3 мільярда доларів. Інвестори позитивно відреагували на його рішення відмовитися від посади керівника Департаменту ефективності уряду (DOGE) в адміністрації Дональда Трампа, щоб зосередитися на Tesla.

Forbes нагадує, що ще у березні 2020 року статки Маска становили 24,6 мільярда доларів. У серпні того ж року він уперше потрапив до п’ятірки людей з капіталом понад 100 мільярдів доларів. У січні 2021-го став найбагатшою людиною світу з майже 190 мільярдами доларів, а у вересні того ж року — третім мільярдером в історії, хто подолав межу в 200 мільярдів. У грудні 2024-го його статки перевищили 400 мільярдів доларів.

Водночас станом на вечір 1 жовтня Forbes оцінив капітал Маска у 499,1 мільярда доларів.

Нагадаємо, The Washington Post писали, що після особистого конфлікту Дональд Трамп у приватних розмовах називав Маска «затятим наркоманом».

Після численних звинувачень у зловживанні наркотиками американський підприємець Ілон Маск оприлюднив результати свого тесту на наркотичні речовини.

Раніше повідомлялось, Ілон Маск оголосив, що завершує роботу на посаді голови Департаменту ефективності державного управління (DOGE), створеного за ініціативи президента Дональда Трампа.

