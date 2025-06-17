Маск опублікував результати тесту на наркотики: усі показники негативні

Ілон Маск і Дональд Трамп. Фото: oxu.az

Після численних звинувачень у зловживанні наркотиками американський підприємець Ілон Маск оприлюднив результати свого тесту на наркотичні речовини.

Фото документа він розмістив на своїй сторінці в соцмережі X.

Згідно з бланком, аналіз провели 13 червня. У ньому вказані результати тестування на низку наркотичних речовин, зокрема, кетамін, кокаїн, амфетаміни та інші. Усі пункти позначені як «негативні», слідів наркотиків не виявлено.

Результати аналізів Ілона Маска на наркотики. Фото: соцмережа Х

Публікація з’явилась на тлі нещодавнього розслідування The New York Times, в якому йшлося про ймовірне регулярне вживання Маском психоактивних речовин, включаючи кетамін, екстазі, псилоцибінові гриби та препарат Аддералл. За твердженнями джерел видання, це відбувалося не лише на приватних заходах, але й могло мати вплив на його роботу.

Нагадаємо, The Washington Post писали, що після особистого конфлікту Дональд Трамп у приватних розмовах називав Маска «затятим наркоманом».

Раніше повідомлялось, Ілон Маск оголосив, що завершує роботу на посаді голови Департаменту ефективності державного управління (DOGE), створеного за ініціативи президента Дональда Трампа.