Маск опублікував результати тесту на наркотики: усі показники негативні
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- Світлана Іванченко
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15:01, 17 червня, 2025
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Після численних звинувачень у зловживанні наркотиками американський підприємець Ілон Маск оприлюднив результати свого тесту на наркотичні речовини.
Фото документа він розмістив на своїй сторінці в соцмережі X.
Згідно з бланком, аналіз провели 13 червня. У ньому вказані результати тестування на низку наркотичних речовин, зокрема, кетамін, кокаїн, амфетаміни та інші. Усі пункти позначені як «негативні», слідів наркотиків не виявлено.
Публікація з’явилась на тлі нещодавнього розслідування The New York Times, в якому йшлося про ймовірне регулярне вживання Маском психоактивних речовин, включаючи кетамін, екстазі, псилоцибінові гриби та препарат Аддералл. За твердженнями джерел видання, це відбувалося не лише на приватних заходах, але й могло мати вплив на його роботу.
Нагадаємо, The Washington Post писали, що після особистого конфлікту Дональд Трамп у приватних розмовах називав Маска «затятим наркоманом».
Раніше повідомлялось, Ілон Маск оголосив, що завершує роботу на посаді голови Департаменту ефективності державного управління (DOGE), створеного за ініціативи президента Дональда Трампа.
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