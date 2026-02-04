 Мобільні пункти незламності в Одесі отримають майже 11 млн грн

  • середа

    4 лютого, 2026

  • -2.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 лютого , 2026 середа

  • Миколаїв • -2.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі на мобільні пункти незламності з бюджету міста спрямують майже 11 мільйонів гривень

Одеським підприємцям обіцяють компенсації за відкриття пунктів незламності. Ілюстративне фото: СуспільнеПункт незламності. Ілюстративне фото: Суспільне

В Одесі з міського бюджету планують виділити 10,7 мільйона гривень на підтримку роботи мобільних пунктів незламності.

Відповідне рішення обговорили під час засідання міської комісії з питань планування, бюджету та фінансів.

Зокрема, на планують закупити палатки, техніку та необхідне обладнання для оперативного розгортання пунктів у районах міста, що постраждали від обстрілів або аварій. Основна частина фінансування виділять трьом районам Одеси: Київський район (близько 2,8 мільйона гривень), Хаджибейський (2,85 мільйона гривень), Пересипський (майже 2,18 мільйона гривень). Залишок у 3 мільйони гривень розподілять між іншими районами міста.

Фінансується ця підтримка в межах міської цільової програми «Незламна Одеса». Програма передбачає забезпечення автономної роботи пунктів допомоги, зокрема електроживлення, тепла та базових умов для перебування людей.

Нагадаємо, у Миколаєві на період складної ситуації з електропостачанням та сильних морозів також працює 25 Пунктів незламності. Водночас їх відвідуваність залишається невисокою — станом на сьогодні послугами пунктів скористалися 2 880 осіб.

У Миколаївському районі пункти незламності за січень відвідали 3 тисячі 630 людей.

Від початку 2026 року Пункти незламності в Миколаївській області вже відвідали 4 397 осіб. Загалом із початку опалювального сезону 1 листопада їхніми послугами скористалися 18 917 миколаївців.

Останні новини про: Війна в Україні

Американська компанія RTX готова прискорити постачання ракет Patriot для України
Україна отримала першу партію американського газу: його вистачить на місяць для 700 тис. родин
КНДР використовує війну проти України як полігон для підготовки своїх військових, — ГУР
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаївці скаржаться на недоглянутість платних парковок: у місті шукають підрядника, аби почати прибирання

Ірина Олехнович
новини
«Сфінтив чорт і спетляв. Чистий мусор», — директор сміттєзвалища Миколаєва «забив стрілку» колишньому колезі

Аліна Квітко
новини
Вроджених вад не виявили: у облздоровʼї розповіли, що з малюком, якого знайшли у смітнику в Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини
У мерії Миколаєва відповіли, для чого розробили інтерактивну мапу сміттєвих баків: «Допомагає побачити, чи є проблема»

Юлія Бойченко
новини
У Вознесенську планують виділити ₴1,5 млн на будівництво скандального Центру ментального здоров’я

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

КНДР використовує війну проти України як полігон для підготовки своїх військових, — ГУР
Україна отримала першу партію американського газу: його вистачить на місяць для 700 тис. родин
Американська компанія RTX готова прискорити постачання ракет Patriot для України

Вроджених вад не виявили: у облздоровʼї розповіли, що з малюком, якого знайшли у смітнику в Миколаєві

Миколаївці скаржаться на недоглянутість платних парковок: у місті шукають підрядника

4 години тому

До 15 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 4 лютого

Даріна Мельничук

Головне сьогодні