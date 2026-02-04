В Одесі на мобільні пункти незламності з бюджету міста спрямують майже 11 мільйонів гривень

Пункт незламності. Ілюстративне фото: Суспільне

В Одесі з міського бюджету планують виділити 10,7 мільйона гривень на підтримку роботи мобільних пунктів незламності.

Відповідне рішення обговорили під час засідання міської комісії з питань планування, бюджету та фінансів.

Зокрема, на планують закупити палатки, техніку та необхідне обладнання для оперативного розгортання пунктів у районах міста, що постраждали від обстрілів або аварій. Основна частина фінансування виділять трьом районам Одеси: Київський район (близько 2,8 мільйона гривень), Хаджибейський (2,85 мільйона гривень), Пересипський (майже 2,18 мільйона гривень). Залишок у 3 мільйони гривень розподілять між іншими районами міста.

Фінансується ця підтримка в межах міської цільової програми «Незламна Одеса». Програма передбачає забезпечення автономної роботи пунктів допомоги, зокрема електроживлення, тепла та базових умов для перебування людей.

Нагадаємо, у Миколаєві на період складної ситуації з електропостачанням та сильних морозів також працює 25 Пунктів незламності. Водночас їх відвідуваність залишається невисокою — станом на сьогодні послугами пунктів скористалися 2 880 осіб.

У Миколаївському районі пункти незламності за січень відвідали 3 тисячі 630 людей.

Від початку 2026 року Пункти незламності в Миколаївській області вже відвідали 4 397 осіб. Загалом із початку опалювального сезону 1 листопада їхніми послугами скористалися 18 917 миколаївців.