У Миколаївському районі пункти незламності у січні відвідали більше людей, ніж за весь 2025 рік
14:30, 04 лютого, 2026
У Миколаївському районі пункти незламності за січень відвідали 3 тисячі 630 людей.
Про це сьогодні, 4 лютого, під час пресбрифінгу повідомив начальник Миколаївської районної військової адміністрації Максим Кашуба, пишуть «МикВісті».
За його словами, у Миколаївському районі працює 108 Пунктів незламності, з них 25 — у Миколаєві.
— Насамперед про пункти незламності. На території району функціонує 108 таких пунктів: 83 з них у сільських районах і 25 знаходиться у Миколаєві. Два пункти працюють цілодобово: один у Миколаєві, другий у Коблеві, де він також виконує функцію пункту обігріву. Решта працюють з 8:00 до 17:00. Пункти незламності розташовані у всіх громадах району та відповідають усім базовим вимогам. Всі вони забезпечені генераторами, загалом 123 одиниці: 27 дизельних і 96 бензинових, а також мають необхідні запаси палива та мастильних матеріалів, — сказав Максим Кашуба.
Він додав, що у 2025 році пунктами незламності скористалися 2 тисячі 274 особи, а за січень 2026 року вже 3 тисячі 630.
— Районні пункти незламності забезпечені майже всім необхідним: аптечками, запасами технічної та питної води, обігрівом і мобільним зв’язком. У 14-ти пунктах є підвальні приміщення, у 7-ми бомбосховище. У 2025 році ними скористалися 2 тисячі 274 особи, а за січень 2026 року вже 3 тисячі 630 осіб. Це свідчить про попит серед населення, зазвичай люди йдуть до пунктів на другий день після блекауту. Є поодинокі випадки незадоволення, але ми їх відстежуємо і ведемо статистику звернень громадян. Загалом, пункти працюють добре, — резюмував Максим Кашуба.
Нагадаємо, пункти незламності у Миколаєві працюють з 7:00 до 20:00 за такими адресами:
Корабельний район
- вул. Райдужна, 38
- вул. Рибна, 4
- вул. Металургів, 8/4
- вул. Океанівська, 12
Інгульський район
- вул. Театральна, 41а
- вул. Театральна, 1
- вул. Південна, 51а
- пр. Миру, 64б
- вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 16
- пр. Богоявленський, 24/1
- вул. Олександра Янати, 70
- вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 11а
Центральний район
- вул. Марка Кропивницького (вул. Потьомкінська), 143а
- вул. Шевченка, 19а
- вул. Христо Ботєва, 41
- вул. Матвіївська, 1
- вул. Михайла Козлова (вул. Олександра Матросова), 2
- пр. Героїв України, 57а
- вул. 1 Екіпажна, 2
Заводський район
- вул. Ковальська (вул. Кузнецька), 83
- вул. Миколаївських десантників, 4 (Велика Корениха)
- вул. Молдавська, 7 (Мала Корениха)
- вул. Радісна, 4
- вул. Курортна, 1
- вул. Генерала Олекси Алмазова (вул. Генерала Карпенка), 40а
Раніше повідомлялося, що від початку 2026 року Пункти незламності в Миколаївській області вже відвідали 4 397 осіб. Загалом із початку опалювального сезону 1 листопада їхніми послугами скористалися 18 917 миколаївців.
Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.
