 Пункти незламності у Миколаївському районі: 3 тисячі 630 осіб відвідали за січень 2026 року

  • середа

    4 лютого, 2026

  • -1.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 лютого , 2026 середа

  • Миколаїв • -1.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаївському районі пункти незламності у січні відвідали більше людей, ніж за весь 2025 рік

Пункти незламності у Миколаєві. Фото МикВістіПункт незламності у Миколаєві. Архівне фото: МикВісті

У Миколаївському районі пункти незламності за січень відвідали 3 тисячі 630 людей.

Про це сьогодні, 4 лютого, під час пресбрифінгу повідомив начальник Миколаївської районної військової адміністрації Максим Кашуба, пишуть «МикВісті».

За його словами, у Миколаївському районі працює 108 Пунктів незламності, з них 25 — у Миколаєві.

— Насамперед про пункти незламності. На території району функціонує 108 таких пунктів: 83 з них у сільських районах і 25 знаходиться у Миколаєві. Два пункти працюють цілодобово: один у Миколаєві, другий у Коблеві, де він також виконує функцію пункту обігріву. Решта працюють з 8:00 до 17:00. Пункти незламності розташовані у всіх громадах району та відповідають усім базовим вимогам. Всі вони забезпечені генераторами, загалом 123 одиниці: 27 дизельних і 96 бензинових, а також мають необхідні запаси палива та мастильних матеріалів, — сказав Максим Кашуба.

Один із Пунктів незламності у Миколаєві. Архівне фото: МикВістіОдин із пунктів незламності у Миколаєві. Архівне фото: МикВісті

Він додав, що у 2025 році пунктами незламності скористалися 2 тисячі 274 особи, а за січень 2026 року вже 3 тисячі 630.

— Районні пункти незламності забезпечені майже всім необхідним: аптечками, запасами технічної та питної води, обігрівом і мобільним зв’язком. У 14-ти пунктах є підвальні приміщення, у 7-ми бомбосховище. У 2025 році ними скористалися 2 тисячі 274 особи, а за січень 2026 року вже 3 тисячі 630 осіб. Це свідчить про попит серед населення, зазвичай люди йдуть до пунктів на другий день після блекауту. Є поодинокі випадки незадоволення, але ми їх відстежуємо і ведемо статистику звернень громадян. Загалом, пункти працюють добре, — резюмував Максим Кашуба.

Нагадаємо, пункти незламності у Миколаєві працюють з 7:00 до 20:00 за такими адресами:

Корабельний район

  • вул. Райдужна, 38
  • вул. Рибна, 4
  • вул. Металургів, 8/4
  • вул. Океанівська, 12

Інгульський район

  • вул. Театральна, 41а
  • вул. Театральна, 1
  • вул. Південна, 51а
  • пр. Миру, 64б
  • вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 16
  • пр. Богоявленський, 24/1
  • вул. Олександра Янати, 70
  • вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 11а

Центральний район

  • вул. Марка Кропивницького (вул. Потьомкінська), 143а
  • вул. Шевченка, 19а
  • вул. Христо Ботєва, 41
  • вул. Матвіївська, 1
  • вул. Михайла Козлова (вул. Олександра Матросова), 2
  • пр. Героїв України, 57а
  • вул. 1 Екіпажна, 2

Заводський район

  • вул. Ковальська (вул. Кузнецька), 83
  • вул. Миколаївських десантників, 4 (Велика Корениха)
  • вул. Молдавська, 7 (Мала Корениха)
  • вул. Радісна, 4
  • вул. Курортна, 1
  • вул. Генерала Олекси Алмазова (вул. Генерала Карпенка), 40а

Раніше повідомлялося, що від початку 2026 року Пункти незламності в Миколаївській області вже відвідали 4 397 осіб. Загалом із початку опалювального сезону 1 листопада їхніми послугами скористалися 18 917 миколаївців.

партнерство
International Media Support

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

Останні новини про: Пункти незламності

Усі «Пункти незламності» забезпечать інтернетом, незалежним від електропостачання, — рішення уряду
Від початку року Пунктами незламності на Миколаївщині скористалися майже 4,4 тисячі людей
У Миколаєві працюють 25 Пунктів незламності, але кількість їх відвідувань «несерйозна», — Сєнкевич
Реклама
Читайте також:
новини
Вроджених вад не виявили: у облздоровʼї розповіли, що з малюком, якого знайшли у смітнику в Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини
У мерії Миколаєва відповіли, для чого розробили інтерактивну мапу сміттєвих баків: «Допомагає побачити, чи є проблема»

Юлія Бойченко
новини
У Вознесенську планують виділити ₴1,5 млн на будівництво скандального Центру ментального здоров’я

Альона Коханчук
новини
У Доманівці хочуть побудувати ще 6 модульних будинків для переселенців

Аліна Квітко
новини
Сєнкевич чекає публічної відповіді слідства, чи видавали бронь за $5 тис. в управлінні фізкультури

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пункти незламності

У Миколаєві працюють 25 Пунктів незламності, але кількість їх відвідувань «несерйозна», — Сєнкевич
Від початку року Пунктами незламності на Миколаївщині скористалися майже 4,4 тисячі людей
Усі «Пункти незламності» забезпечать інтернетом, незалежним від електропостачання, — рішення уряду

Вроджених вад не виявили: у облздоровʼї розповіли, що з малюком, якого знайшли у смітнику в Миколаєві

У Вознесенську планують виділити ₴1,5 млн на будівництво скандального медцентру

40 хвилин тому

До 15 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 4 лютого

Даріна Мельничук

Головне сьогодні