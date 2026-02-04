У Миколаївському районі пункти незламності у січні відвідали більше людей, ніж за весь 2025 рік

Пункт незламності у Миколаєві. Архівне фото: МикВісті

У Миколаївському районі пункти незламності за січень відвідали 3 тисячі 630 людей.

Про це сьогодні, 4 лютого, під час пресбрифінгу повідомив начальник Миколаївської районної військової адміністрації Максим Кашуба, пишуть «МикВісті».

За його словами, у Миколаївському районі працює 108 Пунктів незламності, з них 25 — у Миколаєві.

— Насамперед про пункти незламності. На території району функціонує 108 таких пунктів: 83 з них у сільських районах і 25 знаходиться у Миколаєві. Два пункти працюють цілодобово: один у Миколаєві, другий у Коблеві, де він також виконує функцію пункту обігріву. Решта працюють з 8:00 до 17:00. Пункти незламності розташовані у всіх громадах району та відповідають усім базовим вимогам. Всі вони забезпечені генераторами, загалом 123 одиниці: 27 дизельних і 96 бензинових, а також мають необхідні запаси палива та мастильних матеріалів, — сказав Максим Кашуба.

Один із пунктів незламності у Миколаєві. Архівне фото: МикВісті

Він додав, що у 2025 році пунктами незламності скористалися 2 тисячі 274 особи, а за січень 2026 року вже 3 тисячі 630.

— Районні пункти незламності забезпечені майже всім необхідним: аптечками, запасами технічної та питної води, обігрівом і мобільним зв’язком. У 14-ти пунктах є підвальні приміщення, у 7-ми бомбосховище. У 2025 році ними скористалися 2 тисячі 274 особи, а за січень 2026 року вже 3 тисячі 630 осіб. Це свідчить про попит серед населення, зазвичай люди йдуть до пунктів на другий день після блекауту. Є поодинокі випадки незадоволення, але ми їх відстежуємо і ведемо статистику звернень громадян. Загалом, пункти працюють добре, — резюмував Максим Кашуба.

Нагадаємо, пункти незламності у Миколаєві працюють з 7:00 до 20:00 за такими адресами:

Корабельний район

вул. Райдужна, 38

вул. Рибна, 4

вул. Металургів, 8/4

вул. Океанівська, 12

Інгульський район

вул. Театральна, 41а

вул. Театральна, 1

вул. Південна, 51а

пр. Миру, 64б

вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 16

пр. Богоявленський, 24/1

вул. Олександра Янати, 70

вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 11а

Центральний район

вул. Марка Кропивницького (вул. Потьомкінська), 143а

вул. Шевченка, 19а

вул. Христо Ботєва, 41

вул. Матвіївська, 1

вул. Михайла Козлова (вул. Олександра Матросова), 2

пр. Героїв України, 57а

вул. 1 Екіпажна, 2

Заводський район

вул. Ковальська (вул. Кузнецька), 83

вул. Миколаївських десантників, 4 (Велика Корениха)

вул. Молдавська, 7 (Мала Корениха)

вул. Радісна, 4

вул. Курортна, 1

вул. Генерала Олекси Алмазова (вул. Генерала Карпенка), 40а

Раніше повідомлялося, що від початку 2026 року Пункти незламності в Миколаївській області вже відвідали 4 397 осіб. Загалом із початку опалювального сезону 1 листопада їхніми послугами скористалися 18 917 миколаївців.