«Не пріоритет», — у Службі відновлення пояснили, чому немає освітлення на Інгульському та Варварівському мостах

Інгульський міст у Миколаєві, липень 2020 року, фото: Андрій Дронов

Інгульський та Варварівський мости у Миколаєві не освітлюються через «обмежене фінансування».

Про це «МикВісті» повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області у відповідь на інформаційний запит.

Як відомо, у Миколаєві вимикають вуличне освітлення, аби зменшити навантаження на енергосистему, йдеться про системи зовнішнього освітлення вулиць, рекламу та освітлення автомобільних доріг комунальної власності. Проте, як повідомляв міський голова Олександр Сєнкевич, виняток становлять мости, магістральні дороги та аварійно небезпечні ділянки.

«З огляду на обмежене фінансування та пріоритетне спрямування бюджетних коштів на заходи оборони і життєзабезпечення громади, на сьогодні відсутня можливість забезпечити повноцінне функціонування освітлення на Інгульському та Варварівському мостах», — повідомляє Служба.

Відповідь на інформаційний запит МикВісті, скриншот Відповідь на інформаційний запит МикВісті, скриншот

У Службі додали, що вуличне освітлення на Інгульському та Варварівському мостах увімкнуть, коли стабілізується ситуація та з’явиться фінансування.

Нагадаємо, з жовтня 2023 року Інгульський та Варварівський мости у Миколаєві знаходиться у державній власності. Після цього тодішній заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм розказав про плани ремонту мостів.

У 2023 році на мосту відбулося декілька поломок. Перша сталася 6 грудня, друга — 20 грудня. Тоді в «ЕЛУ автодоріг» повідомили, що виникла аварійна ситуація з конструкцією частини Варварівського мосту. Втретє транспортний колапс стався через поломку частини Варварівського мосту 2 лютого 2024 року. А 5 квітня на мосту сталась аварійна поломка вчетверте. Виявилось, що на мосту відійшла металева пластина.

Після закінчення ремонтних робіт на Варварівському мосту, на ньому запустять реверсивний рух для транспорту. Роботи збираються завершити до кінця грудня 2026 року. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області планує витратити ще 54,4 мільйона гривень на ремонт частини Варварівського мосту.