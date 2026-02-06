Понад 35 тисяч українців мають надвисокі пенсії: хто отримує найбільше

Понад 35 тисяч українців отримують пенсії вище законодавчого максимуму. Ілюстративне фото: Depositphotos

Понад 35 тисяч українців отримують пенсії, які перевищують максимально дозволений законом рівень — десять прожиткових мінімумів. Наразі це становить майже 26 тисяч гривень.

Про це йдеться у публікації «Економічної правди».

Станом на 1 січня 2026 року в Україні налічувалося 35,2 тисячі пенсіонерів із виплатами, що перевищують встановлений ліміт. Із них 23,9 тисячі — колишні правоохоронці та кадрові військові, 10,1 тисяч — особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, ще 1,1 тисячі — колишні прокурори.

Найвищі виплати законодавство передбачає для суддів у відставці. Вони мають право, як на пенсію, так і на довічне грошове утримання, при цьому мінімальний вік для отримання таких виплат законом не визначений.

За даними на початок року, середній розмір довічного грошового утримання судді становив понад 112 тисяч гривень на місяць, а максимальна виплата торік сягала 390 тисяч гривень. Для порівняння, середній розмір пенсії в Україні становить трохи більше 6,5 тисячі гривень.

Нагадаємо, що колишній очільник Миколаївської обласної прокуратури Дмитро Казак після звільнення з правоохоронних органів відсудив у Пенсійного фонду 156 тисяч гривень пенсії, які отримує щомісячно з грудня 2025 року.