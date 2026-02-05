Журналісти розказали, як миколаївський експрокурор у 36 років отримує ₴156 тис. пенсії

Експрокурор Миколаївщини Дмитро Казак. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Колишній очільник Миколаївської обласної прокуратури Дмитро Казак після звільнення з правоохоронних органів відсудив у Пенсійного фонду 156 тисяч гривень пенсії, які отримує щомісячно з грудня 2025 року.

Як йому це вдалось, розповіла Економічна правда.

Справа стосувалася обмежувальних коефіцієнтів, які уряд запровадив для надвеликих пенсій (понад максимально дозволені на той час 23,1 тисяча гривень). Експрокурор вимагав, аби рішення уряду не застосовувалося до нього. Суд з цим погодився.

Окрім того, у матеріалах суду йдеться про те, що він має другу групу інвалідності, яка у подальшому вплинула на його ранній вихід на пенсію, яку Казак почав отримувати у вересні 2022 року. На той момент йому було 33 роки.

У тому ж рішенні суду йдеться про те, що, попри наявність інвалідності, експрокурор отримує пенсію за вислугу років — аналог пенсії за віком. Однак якщо більшість українців можуть претендувати на такі виплати, маючи мінімум 35 років трудового стажу, то Казак отримує їх у 36 років. Але приклад Дмитра Казака не унікальний, зазначає видання.

— Насправді прокурорам не обов'язково отримувати статус осіб з інвалідністю для виходу на пенсію в відносно ранньому віці. Для цього достатньо мати 20 років трудового стажу, з яких десять – у прокуратурі, і трохи терпіння. Хоча законодавство визначає умовою виходу на пенсію для прокурорів наявність 25 років трудового стажу (з них 15 – у прокуратурі), але юридично-підкованих осіб це обмеження не зупиняє. Вони подають до суду на Пенсійний фонд і вимагають, аби той нарахував їм пенсію не за чинним законом «Про прокуратуру» від 2014 року, а за законом від 1991 року, у якому вимоги до трудового стажу лояльніші.

Старий закон гарантував прокурорам набагато вищі пенсії: 80-90% від зарплати проти 60% у чинному. Чим Дмитро Казак і скористався, попросивши суд зобов'язати Пенсійний фонд рахувати йому пенсію за нечинним законодавством.

Торік середній вік виходу прокурорів на пенсію за вислугу років становив 47 років. Тим часом тим в Україні вже були шість прокурорів-пенсіонерів, яким не виповнилося навіть 40 років.

— Як правило, такі люди продовжують працювати в органах прокуратури, отримуючи і пенсії, і зарплати. Щоразу, коли розміри їхніх зарплат змінюються, вони звертаються до суду з вимогою перерахувати розміри пенсії, аби вони становили 80-90% від заробленого. У 2025 році в Україні було 5 739 прокурорів, які отримували пенсію за вислугу років. З них 2 262 працювали. З них 1 150-м не виповнилося 50 років, — пише Економічна правда.

Зазначимо, що в січні 2026 року, коли інформація щодо виплат пенсій Дмитру Казаку набула розголосу, в Офісі генерального прокурора розпочали розслідування з метою перевірки обставин виплат, а також визначення її розміру в судовому порядку.

Скриншот зі сторінки Офісу генерального прокурора

Сам Дмитро Казак, згідно даних від медіа, виїхав закордон і наразі проживаю з родиною у Швеції.

Нагадаємо, Дмитро Казак очолив Миколаївську обласну прокуратуру у липні 2022 року. У січні 2024 року його звільнили із займаної посади.