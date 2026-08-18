 Аграрії Миколаївщини сплатили понад ₴680 млн за землю

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Головна Новини Економіка 19:34, 18 серпня, 2026

Аграрії Миколаївщини сплатили понад ₴680 млн за землю

Поле на Миколаївщині. Ілюстративне фото: МикВістіПоле на Миколаївщині. Ілюстративне фото: МикВісті

У січні–липні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили понад 681 мільйон гривень земельного податку та орендної плати. Це на майже 52 мільйони гривень, або 8,2%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили у обласному управлінні Державної податкової служби.

Найбільше коштів сплатили підприємства, зокрема, від юридичних осіб до місцевих бюджетів надійшло 548 мільйонів гривень. Ще понад 133 мільйони гривень перерахували фізичні особи та громадяни, які самостійно обробляють земельні ділянки. Зазначається, що плата за землю становить 8,8% усіх надходжень до місцевих бюджетів області.

У податковій нагадали, що розмір земельного податку встановлюють місцеві ради. Він залежить від призначення земельної ділянки, її нормативної грошової оцінки та ставок, затверджених у конкретній громаді.

Фізичні особи мають сплатити податок протягом 60 днів після отримання податкового повідомлення, а юридичні особи сплачують його щомісяця.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині суд зобов’язав землекористувача повернути Мигіївській сільській раді 65 гектарів та сплатити до бюджету громади понад один мільйон гривень.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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