Миколаївські водії сплатили майже ₴3 млн транспортного податку

Майже ₴3 млн транспортного податку сплатили миколаївські водії. Ілюстративне фото: МикВісті

У січні-вересні 2026 року власники автомобілів сплатили до місцевих бюджетів Миколаївської області 2,8 мільйона гривень транспортного податку.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 676 тисяч гривень більше, ніж за 7 місяців минулого року.

Найбільшу частину надходжень, близько 2,1 мільйона гривень — сплатили фізичні особи. В той же час, юридичні особи сплатили ще 667,6 тисяч гривень.

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У податковій нагадали, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні легкові автомобілі, що підлягають оподаткуванню. Йдеться про авто віком до п’яти років включно, якщо їхня середньоринкова вартість перевищує 375 мінімальних зарплат, установлених на 1 січня звітного року.

Фізичні особи сплачують транспортний податок протягом 60 днів із моменту отримання податкового повідомлення-рішення, а юридичні особи — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає після звітного кварталу.

Раніше повідомлялося, що за за перше півріччя 2026 року власники автомобілів перерахували до місцевих бюджетів 166,8 мільйона гривень транспортного податку.