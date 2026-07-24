Надходження від транспортного податку до місцевих бюджетів зросли на 61%. Ілюстративне фото: МикВісті

За перше півріччя 2026 року власники автомобілів перерахували до місцевих бюджетів 166,8 мільйона гривень транспортного податку.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 61,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді надходження становили 103,4 мільйона гривень.

Найбільші податки традиційно сплатили у столиці — 46,7 мільйона гривень. До четвірки лідерів також увійшли Дніпропетровська область — 15,7 мільйона гривень, Львівська область — 12,6 мільйона гривень та Одеська область — 12,4 мільйона гривень.

У податковій службі нагадали, що опадатковуються автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років, а їхня середньоринкова вартість перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати. Ставка податку становить 25 тисяч гривень на рік.

Перелік автомобілів, що підлягають оподаткуванню, щороку оприлюднює Міністерство економіки на своєму офіційному сайті.

Нагадаємо, що за перші п’ять місяців 2026 року власники елітних автомобілів сплатили до місцевих бюджетів 140,2 мільйона гривень транспортного податку.