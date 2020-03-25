Директоры Художественного арсенала, Украинского культурного фонда, Украинского института книги, Украинского института, Довженко-Центра, а также Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады призывают правительство не допустить сокращения расходов на культурные проекты, перераспределить их на поддержку институциональной деятельности организаций культуры, а также сохранить финансирование культурных проектов.

Об этом говорится в коллективном заявлении организаций.

Отмечается, что украинские институты культуры не смогут преодолеть кризис, который возник в связи с карантинными мероприятиями и потенциальной экономическим кризисом. Резкое прекращение поддержки обесценит уже сделанные инвестиции (в частности, софинансирование от международных партнеров), спровоцирует деквалификацию и потерю кадров.

«Отказ от публичных событий — выставок, концертов, кинопоказов, спектаклей и т. д. — мгновенно приводит к стремительному падению доходов всех, кто инвестировал время, усилия и средства в то, чтобы культура в Украине была доступной, качественной, а ее проекты хорошо организованными. Украинские культурные институты и независимые производители уже сейчас оказываются без ресурсов, которые позволили бы выплачивать зарплаты, финансировать первоочередные противоаварийные или реставрационные работы и даже столь насущные потребности как охрану государственной части украинского музейного фонда», — говорится в заявлении.

Руководители институтов культуры призвали правительство перенаправить расходы развития, предусмотренные на культуру или другие цели в пределах бюджетов, на текущую институциональную поддержку.

«Необходимо сохранить рабочие места и надлежащее состояние институтов. Для этого очень важно отказаться от потенциального сокращения расходов на оплату труда», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов готовит изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предусматривают резкое сокращение расходов на культуру.