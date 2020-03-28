Организаторы кинофестиваля «Молодость» приняли решение о переносе фестиваля на летний сезон.

Об этом сообщают организаторы.

Фестиваль планировали провести с 30 мая по 7 июня, теперь дата перенесена на 22-30 августа 2020 года. В Наблюдательном совете КМКФ «Молодость» отметили, что таоке решение связано с распространением коронавируса и продлением карантина

— В связи с глобальным кризисом в области здравоохранения и резким увеличением жертв COVID-19, дирекция «Молодости» приняла непростое решение о переносе кинофестиваля. Мы солидаризируемся с ограничением массовых мероприятий для безопасности людей и будем ждать улучшения общей эпидемиологической ситуации в мире. Предварительно проведение 49-й «Молодости» запланировано с 22 по 30 августа 2020 года, но окончательные даты будут зависеть от дальнейшей динамики распространения вируса COVID-19 и соответствующих карантинных мероприятий в Украине и за рубежом, - сказано в сообщении.

Напомним, в этом году киевская «Молодость» отмечает свой 50-летний юбилей. Команда фестиваля продолжает работу над ранее объявленной концепцией и проектами.

Напомним, из-за распространения коронавируса Художественный арсенал вынужден перенести Х Международный фестиваль «Книжный Арсенал» на более поздние даты.