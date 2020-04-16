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Английский андерграундный художник стрит-арта Бэнкси разрисовал свою ванную, так как в условиях карантина не рекомендуется выходить на улицу.
Новую работу он показал в Instagram.
— Моя жена ненавидит, когда я работаю дома, — написал Бэнкси.
На стенах, унитазе, около раковины и на двери художник нарисовал крыс, устроивших беспорядок в ванной.
Бэнкси (англ. Banksy) — псевдоним британского стрит-арт художника, чья личность не была установлена. Вокруг его биографии велось много споров. В начале марта 2016 года ряд СМИ опубликовали новость, что ученые из колледжа Королевы Марии Лондонского университета выяснили настоящее имя Бэнкси — Робин Каннингем. Благодаря таланту художника и остро-социальной тематике своих рисунков, Бэнкси быстро обрел популярность сначала в Англии, а затем и во всем мире.
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Английский андерграундный художник стрит-арта Бэнкси разрисовал свою ванную, так как в условиях карантина не рекомендуется выходить на улицу.
Новую работу он показал в Instagram.
— Моя жена ненавидит, когда я работаю дома, — написал Бэнкси.
На стенах, унитазе, около раковины и на двери художник нарисовал крыс, устроивших беспорядок в ванной.
Бэнкси (англ. Banksy) — псевдоним британского стрит-арт художника, чья личность не была установлена. Вокруг его биографии велось много споров. В начале марта 2016 года ряд СМИ опубликовали новость, что ученые из колледжа Королевы Марии Лондонского университета выяснили настоящее имя Бэнкси — Робин Каннингем. Благодаря таланту художника и остро-социальной тематике своих рисунков, Бэнкси быстро обрел популярность сначала в Англии, а затем и во всем мире.