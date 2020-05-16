Сегодня, 15 мая Николаевский областной краеведческий музей возобновил работу, но принимать будут группы не больше 5 человек и в масках.

Об этом говорится на странице музея в Facebook.

— В связи с ослаблением карантинных мер с 16.05.2020 Николаевский областной краеведческий музей работает в обычном режиме и доступен для посетителей все дни недели, кроме пятницы, с 10:00 до 18:00, – сказано в сообщении.

Отмечается, что до завершения карантина действуют ограничения относительно количества экскурсантов в одной группе — не больше 5 человек.

Еще одним условием посещения музея является наличие маски и отсутствие симптомов ОРВИ.

Напомним, что если полностью отменить карантин в Украине без введения профилактических мер, то к концу года количество умерших от коронавируса достигнет 140 тысяч.