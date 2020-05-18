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Во время финального онлайн-концерта «Евровидение 2020» телезрители назвали песню ABBA лучшей за всю историю конкурса.
Об этом сообщает ВВС.
Шведский квартет выиграл Евровидение в 1974 году в Брайтоне. Их песня Waterloo возглавляли хит-парады в Великобритании. Во всем мире было продано более шести миллионов копий.
Как сообщалось, организаторы песенного конкурса Евровидение запретили участниками выступать в 2021 году с песней, которую они подготовили на конкурс 2020 года.
В Евровидении-2020 должны были участвовать представители 41 страны. Украину должна была представлять группа Go_A с песней «Соловей».
Однако из-за коронавируса Евровидение-2020 отменили. Однако Украина не планирует менять своего представителя и, «если в жизни группы Go_A ничего не изменится», именно она будет представлять нашу страну в следующем году.
«Евровидение» в 2021 году состоится в нидерландском Роттердаме.
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Во время финального онлайн-концерта «Евровидение 2020» телезрители назвали песню ABBA лучшей за всю историю конкурса.
Об этом сообщает ВВС.
Шведский квартет выиграл Евровидение в 1974 году в Брайтоне. Их песня Waterloo возглавляли хит-парады в Великобритании. Во всем мире было продано более шести миллионов копий.
Как сообщалось, организаторы песенного конкурса Евровидение запретили участниками выступать в 2021 году с песней, которую они подготовили на конкурс 2020 года.
В Евровидении-2020 должны были участвовать представители 41 страны. Украину должна была представлять группа Go_A с песней «Соловей».
Однако из-за коронавируса Евровидение-2020 отменили. Однако Украина не планирует менять своего представителя и, «если в жизни группы Go_A ничего не изменится», именно она будет представлять нашу страну в следующем году.
«Евровидение» в 2021 году состоится в нидерландском Роттердаме.