Председатель Всемирного совета церквей Иоанн Саук обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой пересмотреть решение о лишении собора Святой Софии статуса музея.

Источник: BBC

Детали: В письме направленному президенту Турции председатель Всемирного совета церквей выразил «печаль и беспокойство» по поводу решения Эрдогана изменить статус собора Святой Софии из музея в мечеть.

Иоанн Саук также отметил, что как музей «Айя-София была местом открытости, встреч и вдохновения для представителей всех наций» и призвал Эрдогана пересмотреть решение.

Собор Святой Софии, построенный в VI веке при византийском императоре Юстиниане I, считался в течение почти тысячелетия крупнейшим в мире христианским храмом. После захвата Константинополя османами в 1453 году собор переделали в мечеть, пристроив вокруг него четыре минарета. Музеем Айя-София стала в 1934 году. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что Собор Святой Софии в Стамбуле станет мечетью, поскольку Государственный совет Турции отменил постановление о присвоении Собору статуса музея.

Высокий представитель ЕС отреагировал на решение властных структур Турции вернуть статус мечети собора Святой Софии, которая является одним из признанных культурных памятников Турции и мира.

В ответ на это Президент Турции Реджеп Тайип подчеркнул, что ничто не заставит его изменить свое решение.