Николаевцам покажут фильм Ярослава Лодыгина «Дикое поле», снятый по роману Сергея Жадана «Ворошиловград» — лучшего романа десятилетия по версии литературной премии ВВС Украина.

Открытый кинопоказ состоится в четверг, 8 октября, в 18:00 в помещении

арт-пространства *8ПРИЧАЛ, сообщают организаторы.

Вход на мероприятие свободный. Ограничение 18+. Количество зрительских мест ограничено — до 50 человек.

«А фильм — непростой! Над ним совместно работали Швейцария, Нидерланды и Украина семь лет, съемки проходили прямо в зоне АТО — родном городе Жадана Старобельске на Луганщине, бюджет — 31 млн. гривен, а версия, которую покажут зрителям — 23-я...», — сообщают организаторы.

Режиссер ленты: Ярослав Лодыгин.

Жанр: приключенческая драма.

В ролях: Алексей Горбунов, Олег Москаленко, Руслана Хазипова, Владимир Ямненко, Георгий Поволоцкий, Евгения Муц, Игорь Портянко.

По сюжету, главный герой Герман вынужден вернуться в родной Донбасс, чтобы разобраться с заправкой брата, который внезапно уехал. Там он встречается с реальными и вымышленными персонажами, друзьями детства и местной мафией, которая пытается отобрать его бизнес. Неожиданно для себя Герман осознает, что защищает не только бензоколонку, но и свое прошлое, будущее и свой дом.

В 2018 году фильм получил премию «Золотая дзыга» за лучшие мужскую роль, художника-постановщика, оператора и звукорежиссера.

Показ фильма проходит в рамках фестиваля «Новое украинское кино», который проводится компанией Артхаус Трафик при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В условиях пандемии организаторы просят приходить на мероприятие в защитной маске.

Напомним, летом в Николаеве прошел летний киносезон в ДОФе (бывшем Доме офицеров флота).

Отметим, что 12 декабря 2019 года в Николаеве прошел Южный Медиа Форум, организованный общественной организацией «Николаевщина - надежный партнер» и Николаевским городским советом. Гостем форума стал украинский поет, писатель и переводчик Сергей Жадан.