Николаевцам представят один из самых ожидаемых украинских фильмов 2020 года — новую военную экшен-драму «Черкассы». Это первый художественный фильм в истории национального кинематографа о ВМС Украины.

Показ фильма состоится под открытым небом на открытом пространстве 8 причала в среду, 14 октября, в 18:00, сообщают организаторы.

Фильм показывает истори обороны последнего украинского морского тральщика во время аннексии Крыма Российской Федерацией в 2014 году.

Организаторы посвятили показ фильма Дню Защитника Украины, ведь фильм рассказывает историю минного тральщика ВМС Украины «Черкассы» — последнего корабля в Крыму, который не изменил присяге и не спустил государственный флаг во время оккупации украинской полуострова российскими войсками.

«Фильм Тимура Ященко — не первая попытка снять военную драму о войне, которая прямо сейчас происходит в Украине, но первая настолько честная. Поэтому вместе посмотрим ее на *8ПРИЧАЛе в День Защитника Украины!», — отмечают организаторы.

Фильм основан на реальных событиях. Итак, по сюжету — февраль 2014 года. Начинается оккупация Крымского полуострова. Минный тральщик «Черкассы» вместе с другими украинскими кораблями заблокирован на озере Донузлав — путь к морю перекрыт затопленными судами российского флота. Это ловушка. Наши корабли начинают сдаваться россиянам. Кажется, другого выхода просто не существует.

Так как тральщик «Черкассы» остался в Крыму, фильм снимали на похожем по силуэту и размером буксире ВМС Украины «Корец». Для съемок в фильме «Корец» перекрасили, построили декорации соответствующего типа вооружения. К массовым сценам привлекли моряков с «Корца». Из команды «Черкасс», которая непосредственно сопротивлялась весной 2014-го, в фильме снялись Михаил Воскобойник и Антон Толмачев. Несколько сцен в фильме посвящены крымским татарам. «Черкассам» во время блокады действительно помогали целыми крымско-татарскими общинами, они привозили морякам продукты, питьевую воду, рассказывали о ситуации на берегу.

Съемки фильма начались весной 2017 года. Сначала была готова режиссерская версия продолжительностью 102 минуты, затем 94-минутная прокатная. Собственно, первую, и увидят зрители в Николаеве.

Съемки фильма проходили в Очакове, Одессе и небольшом селе на Черниговщине. Над саундтреком работали украинская певица Катя Чили и композитор Антон Байбаков.

Напомним, на прошлой неделе николаевцам показали фильм Ярослава Лодыгина «Дикое поле», снятый по роману Сергея Жадана «Ворошиловград» — лучшего романа десятилетия по версии литературной премии ВВС Украина.