63-ая церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» перенесена из-за пандемии коронавируса на март 2021 года. Такое решение приняла Академия звукозаписи США и огласила новую дату мероприятия — 14 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина.

«После обсуждений с экспертами в области здравоохранения, ведущими церемонии и исполнителями, которые должны выступать, мы переносим трансляцию 63-й церемонии вручения награды на 14 марта 2021 года», — отметили организаторы.

Напомним, что ранее премию переносили на 31 января, но в сложившихся условиях проведение мероприятия невозможно.

Также вручение премии «Золотой глобус» в 2021 году перенесли из-за пандемии коронавируса. Ее проведут почти на два месяца позже запланированной даты.