В Ватикане в римском некрополе археологи обнаружили захоронения, датируемые временем правления древнеримских императоров Нерона и Гая Юлия Цезаря.
Об этом сообщает издание Корреспондент.
Ученые обнаружили около 250 погребальных алтарей, в том числе надгробия на могилах римской элиты и освобожденных рабов. Римский некрополь расположен на холме Ватикана вдоль древней Триумфальной дороги. Археологи исследовали лишь небольшую территорию - около 1000 квадратных метров.
Многочисленные гробницы с человеческими останками датируются I-IV веками н.э. и включают в себя множество надгробий, погребальных портретов и скульптурных саркофагов с именами погребенных, а также наземных сооружений. В восточной части некрополя на многих раскопанных монументах гробниц выгравированы надписи, дающие ученым ценные подробности из жизни умершего. В этом захоронении археологи также обнаружили два погребальных алтаря, которые датируются временами императора Нерона.
Напомним, что в связи с пандемией коронавируса Рождественская месса Папы римского Франциска в базилике Святого Петра в Ватикане проходила с ограниченной аудиторией и другими мерами безопасности.
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В Ватикане в римском некрополе археологи обнаружили захоронения, датируемые временем правления древнеримских императоров Нерона и Гая Юлия Цезаря.
Об этом сообщает издание Корреспондент.
Ученые обнаружили около 250 погребальных алтарей, в том числе надгробия на могилах римской элиты и освобожденных рабов. Римский некрополь расположен на холме Ватикана вдоль древней Триумфальной дороги. Археологи исследовали лишь небольшую территорию - около 1000 квадратных метров.
Многочисленные гробницы с человеческими останками датируются I-IV веками н.э. и включают в себя множество надгробий, погребальных портретов и скульптурных саркофагов с именами погребенных, а также наземных сооружений. В восточной части некрополя на многих раскопанных монументах гробниц выгравированы надписи, дающие ученым ценные подробности из жизни умершего. В этом захоронении археологи также обнаружили два погребальных алтаря, которые датируются временами императора Нерона.
Напомним, что в связи с пандемией коронавируса Рождественская месса Папы римского Франциска в базилике Святого Петра в Ватикане проходила с ограниченной аудиторией и другими мерами безопасности.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа