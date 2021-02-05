В Ватикане в римском некрополе археологи обнаружили захоронения, датируемые временем правления древнеримских императоров Нерона и Гая Юлия Цезаря.

Об этом сообщает издание Корреспондент.

Ученые обнаружили около 250 погребальных алтарей, в том числе надгробия на могилах римской элиты и освобожденных рабов. Римский некрополь расположен на холме Ватикана вдоль древней Триумфальной дороги. Археологи исследовали лишь небольшую территорию - около 1000 квадратных метров.

Многочисленные гробницы с человеческими останками датируются I-IV веками н.э. и включают в себя множество надгробий, погребальных портретов и скульптурных саркофагов с именами погребенных, а также наземных сооружений. В восточной части некрополя на многих раскопанных монументах гробниц выгравированы надписи, дающие ученым ценные подробности из жизни умершего. В этом захоронении археологи также обнаружили два погребальных алтаря, которые датируются временами императора Нерона.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса Рождественская месса Папы римского Франциска в базилике Святого Петра в Ватикане проходила с ограниченной аудиторией и другими мерами безопасности.