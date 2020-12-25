В связи с пандемией коронавируса Рождественская месса Папы римского Франциска в базилике Святого Петра в Ватикане проходила с ограниченной аудиторией и другими мерами безопасности.

Как сообщает Радио Свобода, праздничную службу накануне, 25 декабря, начали на два часа раньше, чем обычно, чтобы закончить ее до начала комендантского часа в 22:00.

Кроме того, Ватикан объявил, что на это Рождество Папа Франциск решил не обращаться к прихожанам на площади Святого Петра с благословением Urbi et Orbi с центрального балкона базилики, чтобы избежать столпотворения людей.

В Украине за минувшие сутки, 24 декабря, коронавирусное заболевание выявили у 11 035 человек. Также 15 337 человек выздоровели и 186 — умерли от осложнений.