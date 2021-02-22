Дизайнер из Николаева Александр Ермолаев, создавший из кубиков LEGO ряд достопримечательностей города, показал модель памятника адмиралу Степану Осиповичу Макарову на Набережной.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Александр Ермолаев отмечает, что адмирал оставил заметный след в истории, а его имя и память о нем по сей день живут в разных уголках бывшего СССР.

— В одном из живописнейших мест города, в самом сердце Флотского бульвара, на высоком гранитном постаменте возвышается 4-метровая скульптура одного из известнейших николаевцев в истории. До недавнего времени бульвар носил его имя, поэтому жители города до сих пор называют его БАМом. В честь Макарова назван город в России, десятки улиц во всех уголках бывшего СССР, глубоководная впадина Северного Ледовитого океана и три крупнейших морских вуза: в Николаеве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. На Тихоокеанском флоте ежегодно проходят памятные мероприятия в его честь, а монументы и памятники адмиралу и вовсе трудно сосчитать, — отметил Александр Ермолаев.

Дизайнер в своей публикации также напомнил о биографии адмирала, о его заслугах, как в военной, так и научной сфере, а также о связи с городом Николаевом.

Напомним, ранее Александр Ермолаев показал модель железнодорожного вокзала, раскритиковав его нынешнее состояние.