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Дизайнер из Николаева Александр Ермолаев, создавший из кубиков LEGO ряд достопримечательностей города, показал модель железнодорожного вокзала, раскритиковав его нынешнее состояние.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Александр Ермолаев отмечает, что подобные постсоветские объекты не открытие и для ряда других украинских городов, однако местные власти занимаются вопросами их реставрации или сноса. Как отмечает автор, это правило стало для Николаева исключением.
— Станция «Николаев-Пассажирский»… Огромное замызганное Г-образное позорище из стекла и бетона унылого серого цвета… первое, что видят гости города, выходя из поезда… В начале 20 века здесь располагалась станция «Водопой», название которой обусловлено близлежащими микрорайонами. В 1966-м её переименовали в «Николаев-Сортировочный».В 1987г. на станции был введен в эксплуатацию новый пассажирский вокзал. По генеральному плану города он должен был снизить нагрузку с главного вокзала, построенного в центре города 30-ю годами ранее. Но, вскоре, несмотря на то, что старый вокзал был более презентабельным, его переквалифицировали в «Грузовой» и практически весь пассажиропоток был перенаправлен на «Николаев-Пассажирский», - пишет Александр Ермолаев.
Также Александр Ермолаев рассказал о нынешнем состоянии вокзала.
— Сегодня николаевский ж/д вокзал представляет собой удручающее зрелище и является одним из худших в Украине. Фасад здания не блещет эстетикой: многочисленные грязные окна, облезлые серые стены и бесчисленное количество рекламы. Композиционным центром является вход в вокзал, зафиксированный громоздким козырьком, ярко-желтого цвета. Над ним — странной формы часы, спроектированные, судя по всему, декораторами Мосфильма под впечатлением от произведений Кира Булычева. Стрелки часов отсутствуют. Вместо них какой-то мамкин инженер прикрутил маленькие часики, на которых рассмотреть время крайне проблематично, - подчеркнул дизайнер.
Он также добавил, что первым, что видят туристы, приехавшие в Николаев, является «нищенский облик вокзала», который, по его мнению «намекает приезжим поскорей отсюда убираться».
— Интерьер еще больше подчеркивает нищенский облик «визитки города» и как бы намекает приезжим поскорей убираться отсюда. Аскетичный, непродуманный и убогий, он будто застрял в 80-х. А этот запах?… Даже если вы впервые здесь, то все равно безошибочно определите, где находится туалет. Завершает архитектурный ансамбль привокзальная площадь, которую правильнее было бы называть парковкой. Биллборды, трухлявые маршрутки, ларьки с шаурмой и паутина троллейбусных проводов, в сочетании с серым потрепанным зданием создают депрессивную декорацию, которую николаевцы брезгливо называют «Сортировкой»... Ударение в этом слове каждый ставит по настроению, - добавил он.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил за передачу в концессию здания железнодорожного вокзала.
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Дизайнер из Николаева Александр Ермолаев, создавший из кубиков LEGO ряд достопримечательностей города, показал модель железнодорожного вокзала, раскритиковав его нынешнее состояние.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Александр Ермолаев отмечает, что подобные постсоветские объекты не открытие и для ряда других украинских городов, однако местные власти занимаются вопросами их реставрации или сноса. Как отмечает автор, это правило стало для Николаева исключением.
— Станция «Николаев-Пассажирский»… Огромное замызганное Г-образное позорище из стекла и бетона унылого серого цвета… первое, что видят гости города, выходя из поезда… В начале 20 века здесь располагалась станция «Водопой», название которой обусловлено близлежащими микрорайонами. В 1966-м её переименовали в «Николаев-Сортировочный».В 1987г. на станции был введен в эксплуатацию новый пассажирский вокзал. По генеральному плану города он должен был снизить нагрузку с главного вокзала, построенного в центре города 30-ю годами ранее. Но, вскоре, несмотря на то, что старый вокзал был более презентабельным, его переквалифицировали в «Грузовой» и практически весь пассажиропоток был перенаправлен на «Николаев-Пассажирский», - пишет Александр Ермолаев.
Также Александр Ермолаев рассказал о нынешнем состоянии вокзала.
— Сегодня николаевский ж/д вокзал представляет собой удручающее зрелище и является одним из худших в Украине. Фасад здания не блещет эстетикой: многочисленные грязные окна, облезлые серые стены и бесчисленное количество рекламы. Композиционным центром является вход в вокзал, зафиксированный громоздким козырьком, ярко-желтого цвета. Над ним — странной формы часы, спроектированные, судя по всему, декораторами Мосфильма под впечатлением от произведений Кира Булычева. Стрелки часов отсутствуют. Вместо них какой-то мамкин инженер прикрутил маленькие часики, на которых рассмотреть время крайне проблематично, - подчеркнул дизайнер.
Он также добавил, что первым, что видят туристы, приехавшие в Николаев, является «нищенский облик вокзала», который, по его мнению «намекает приезжим поскорей отсюда убираться».
— Интерьер еще больше подчеркивает нищенский облик «визитки города» и как бы намекает приезжим поскорей убираться отсюда. Аскетичный, непродуманный и убогий, он будто застрял в 80-х. А этот запах?… Даже если вы впервые здесь, то все равно безошибочно определите, где находится туалет. Завершает архитектурный ансамбль привокзальная площадь, которую правильнее было бы называть парковкой. Биллборды, трухлявые маршрутки, ларьки с шаурмой и паутина троллейбусных проводов, в сочетании с серым потрепанным зданием создают депрессивную декорацию, которую николаевцы брезгливо называют «Сортировкой»... Ударение в этом слове каждый ставит по настроению, - добавил он.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил за передачу в концессию здания железнодорожного вокзала.