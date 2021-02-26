25 февраля в Украине отмечали 150 лет со дня рождения выдающейся поэтессы Леси Украинки (Ларисы Косач). Не остался в стороне от празднований и Николаев — в разных учреждения прошли тематические форумы, конкурсы и флешмобы.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.

Например, студенты Николаевского муниципального академического колледжа показали в областной научной библиотеке спектакль «Наша Леся». В основу текста легли отрывки пьесы Неды Нежданой и произведения самой Леси Украинки.

— Мы выбрали два направления. Это патриотическая лирика, там, где Леся Украинка размышляет над жизнью украинского народа, над тем, как выходить из трудной ситуации, бороться за новую жизнь, и это звучит в нашем спектакле. Второй темой выбрали тему любви, ее любви к разным мужчинам, — рассказала Мария Васильева, актриса русдрама и режиссер спектакля «Наша Леся».

Саму Лесю Украинку сыграли три актрисы, а «боевое крещение» студенты прошли перед преподавателями и сокурсниками. После этого они отправились в Харьков на международный конкурс ART ZIRKA FEST, где взяли Гран-при.

Ранее сообщалось, что Министерству культуры и информационной политики в этом году выделили 7 миллионов из госбюджета на проект по медиаграмотности.