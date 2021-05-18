Реставрировать фасад Николаевского академического художественного русского драматического театра можно только при наличии проекта, а заниматься этим могут фирмы, имеющие специальную лицензию.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести рассказал директор театра Артем Свистун.

Как сообщалось, в прошлом году управление капстроительства объявило тендер на ремонт здания русдрама за 30 миллионов гривен. В перечень работ вошли капитальный ремонт фасада, замена кровли, дверей и окон, частичная термосанация здания, обустройство прилегающей территории, монтаж систем уличного освещения и молниезащиты, частичный ремонт помещений и оборудования.

В свою очередь, областной совет выделил 3,8 миллиона на начало работ. Позже средства перераспределили на другие объекты, поскольку не нашлось других источников финансирования для ремонта театра.

Корреспондент НикВести поинтересовался, можно ли сейчас провести текущий ремонт фасада, который продолжает разрушаться, и убрать «заборчики» вокруг здания, что обойдется гораздо дешевле.

Директор Николаевского академического художественного русского драматического театра Артем Свистун рассказал, что на данный момент это невозможно в связи с тем, что театр является памятником архитектуры, а любое вмешательство привести к разрушению. Для проведения подобных работ нужна проектно-сметная документация и специальная лицензия у подрядчика. Реставрационные работы должны сохранить лепку и использовать технологии, которые сохраняют две стены — по улицам Лягина и Адмиральской.

— Я руковожу коллективом с 2017 года, разрушение идет с 2014-го. Это единственное здание в центре города, которое является памятником архитектуры 19 столетия. Из всех учреждений оно охраняется законом. И все проникновения, любые вмешательства в фасадную часть чревато последствиями в виде разрушения памятника. Даже текущий ремонт могут делать только специальные фирмы, имеющие лицензию на проведение реставрационных работ. Хочу отметить, что в прошлом году уходящий созыв облсовета и облгосадминистрация получили проектно-сметную документацию, где есть геодезия, геология, состояние здания. Это дает право прикоснуться, — сказал Артем Свистун.

Он добавил, что последний раз частичная реконструкция проводилась в 2010 году. А здание русдрама является специализированным — оно не приспосабливалось под театр, а изначально строилось как театр. При этом когда-то на сцене николаевского театра выступали Владимир Маяковский и Вера Комиссаржевская.

Напомним, что в декабре 2019 года на то время глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник пообещал, что в областном бюджете на 2020 год будут заложены деньги на ремонт фасада Николаевского художественного русского драматического театра.

Отметим, что фасад Николаевского академического русского драматического театра на сегодняшний день находится в аварийном состоянии. В феврале 2018 года стало известно, что руководство учреждения попросило у Николаевского облсовета выделить 700 тысяч гривен на разработку научно-сметной документации для дальнейшего ремонта фасада.

Летом этого года мэр Николаева Александр Сенкевич предложил депутатам городского и областного советов отремонтировать перед выборами здание академического русского драматического театра.