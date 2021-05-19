Работники библиотек Николаевской области обеспокоены ситуацией, которая сложилась в системе вследствие передачи их учреждений громадам. Они считают, что чиновники ничего не сделали, чтобы сохранить библиотечную систему Николаевщины.

Об этом заявила Надежда Богза, глава Николаевского регионального отделения Украинской библиотечной ассоциации (УБА) во время презентации замглавы ОГА по вопросам культуры Юрия Гранатурова 18 мая, передает корреспондент НикВести.

Она отметила, что чиновник в своей презентации ничего не сказал о поддержке библиотек области, которые руководство некоторых ОТГ отказываются принимать на баланс или заниматься их развитием.

— Недавно прошло заседание комиссии по вопросам культуры, где рассматривался вопрос развития библиотек, их проблем. В вашей презентации мы не увидели развития библиотечной сети области. Это очень большая проблема. Проблема в том, что сегодня разрушена сеть библиотек области, и это продолжается. Мы не видим юридических рычагов влияния на объединенные громады. Это во-первых. Во-вторых, вы презентовали программу развития чтения. Это всеукраинская программа, но она не может быть реализована без программы местной пополнения библиотечных фондов. Сегодня библиотеки не комплектуются, сегодня их нет в структуре ОТГ. Сегодня они зависят только от волеизъявления головы, — сказала Надежда Богза.

Она добавила, что в Николаевской области библиотеки давно стали культурными центрами громад, но сейчас в областной программе развития отрасли о них забыли.

— Опыт библиотек Николаевщины всегда был, как говорят, на злобу дня всех библиотечных работников Украины. Первые гранты получали библиотеки — и по компьютеризации, и по проведению интернета. Они стали центрами громад в области. Сегодня мы не увидели этого в развитии культуры области, — сказала библиотекарь. — Вы не не увидели — вы не услышали, вы разговаривали в это время, — ответил ей Юрий Гранатуров. — Извините. Некорректно с вашей стороны. Я слушала внимательно очень вас, — добавила Надежда Богза. — Послушайте, у меня мама библиотекарь, всю жизнь, — сказал чиновник. — Мы помним, вы это говорили на каждом совещании, — отметила библиотекарь.

Юрий Гранатуров, в свою очередь, подчеркнул, что подобная проблема возникла не везде, а только в определенных громадах, и облгосадминистрация с ними работает. Также он сказал, что вскоре из государственного бюджета будут выделять регионам субвенции на развитие культуры, которые в том числе направят в библиотечную систему.

— Не я создавал то, что касается децентрализации. Сегодня это не беда. Это проблема. В некоторых громадах она есть, в некоторых ее нет. Вы знаете ситуацию в Новоодесском районе, мы ее исправляли еще в трех районах. И началось это не вчера, а гораздо раньше. Когда у нас ОТГ появились. Наше основное задание — сохранение всех учреждений культуры. Не только с передачей на баланс, чтобы «из глаз долой, из сердца вон». А с помощью так называемых культурных субвенций, получить которые дает возможность новый закон. И эти культурные субвенции смогут получать, с нашей методичной и административной помощью, все территориальные громады, — сказал замглавы ОГА.

Однако, по мнению библиотечной ассоциации, это только разговоры.

— С ваших слов подвижек не будет. В том, что касается библиотечной отрасли. Это очень важная отрасль в культуре. Сегодня это политический вопрос, информационная проблема в стране, на которую мы должны обратить внимание. Это только разговоры, а мы говорим о программе развития библиотек области, их комплектовании. Книги сложены на складах, библиотеки разрушены, — отметила Надежда Богза. — Безответственные некоторые лидеры громад повели себя так. Мы с ними работаем, — сказал Юрий Гранатуров.

Глава облгосадминистрации Виталий Ким добавил, что в этом году предусмотрены деньги на пополнение книжного фонда библиотек.

— Были выделены деньги на пополнение книжного фонда. Это первое. Во-вторых, эту проблематику мы знаем и движемся в рамках государственной программы. Иногда

под государственной программой личные мнения расходятся. Но мы должны выполнять то, что должны, — отметил губернатор. — Сегодня отсутствует государственная программа развития библиотек, — сказала Надежда Богза. — В этом сложно обвинить Юрия Исаевича, — резюмировал Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что в 2020 году фонды публичных библиотек в Украине были пополнены наименьшим за последние три года количеством книг.