В 2020 году фонды публичных библиотек в Украине были пополнены наименьшим за последние три года количеством книг.

Об этом заявил заведующий отделом поддержки книгоиздания Украинского института книги Юрий Марченко во время презентации результатов Программы пополнения фондов публичных библиотек и предоставления грантов институциональной поддержки в 2020 году, пишет Интерфакс-Украина.

– К сожалению, мы имеем нисходящую статистику... Но, несмотря на уменьшение финансирования, мы стараемся, чтобы наименований книг в библиотеки поступало больше, - сказал Марченко

Отмечается, что бюджет Программы пополнения фондов публичных библиотек в 2018 году составил 114 млн грн, в 2019 году - 86 млн грн и в 2020 году - 47 млн грн.

За эти средства в 2018 году было закуплено 986 449 книг (741 наименование), в 2019 году - 669 609 книг (551 наименование) и в 2020 году - 380 972 книги (847 наименований).

Напомним, муниципалитет Батуми (Республика Грузия, Аджарская Автономная республика) предлагает Николаеву углубить дружеские и партнерские отношения в сфере культуры.