Муниципалитет Батуми (Республика Грузия, Аджарская Автономная республика) редлагает Николаеву углубить дружеские и партнерские отношения в сфере культуры.

Об этом говорится в официальном письме мэра Батуми Арчила Чиковани в адрес николаевского городского головы Александра Сенкевича, передает отдел информационного обеспечения департамента городского головы

Отмечается, что договор о сотрудничестве между городами Батуми и Николаев был подписан в 1995 году.

«Несмотря на пандемию, наш муниципалитет стремится развивать сотрудничество с городами-побратимами. Общеизвестно, что 3 февраля — Всемирный день чтения, целью которого является популяризация чтения, книг и медиаграмотности. В нашем городе есть публичная библиотека, основанная 120 лет назад. Она содержит 700 тысяч уникальных книг, журналов, газет и аудиовизуальных материалов. Библиотека является не только хранилищем книг, но и одним из важнейших культурных, образовательных, познавательных центров города. Предлагаем развивать дружбу наших городов путем плодотворного сотрудничества между публичными библиотеками, — говорится в письме.

В горсовете ответили, что Николаев откликнется на предложение города-побратима.

«В нашем городе работают современные библиотечные учреждения, в последние годы превращаются в мощные информационные и социокультурные центры. Проводится активная работа по популяризации книги и чтения, сохранения локальной культуры, привлечение николаевцев к общественно полезным общественным инициативам. За средства городского бюджета обновляется материально-техническая база городских библиотек, создаются удобные современные пространства для всех категорий граждан», — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2016 году глава правительства Автономной Республики Аджарии пригласил Николаевского городского голову Александра Сенкевича в Грузию, чтобы возобновить сотрудничество между городами Батуми и Николаев.