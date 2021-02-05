Муниципалитет Батуми (Республика Грузия, Аджарская Автономная республика) редлагает Николаеву углубить дружеские и партнерские отношения в сфере культуры.
Об этом говорится в официальном письме мэра Батуми Арчила Чиковани в адрес николаевского городского головы Александра Сенкевича, передает отдел информационного обеспечения департамента городского головы
Отмечается, что договор о сотрудничестве между городами Батуми и Николаев был подписан в 1995 году.
«Несмотря на пандемию, наш муниципалитет стремится развивать сотрудничество с городами-побратимами. Общеизвестно, что 3 февраля — Всемирный день чтения, целью которого является популяризация чтения, книг и медиаграмотности. В нашем городе есть публичная библиотека, основанная 120 лет назад. Она содержит 700 тысяч уникальных книг, журналов, газет и аудиовизуальных материалов. Библиотека является не только хранилищем книг, но и одним из важнейших культурных, образовательных, познавательных центров города. Предлагаем развивать дружбу наших городов путем плодотворного сотрудничества между публичными библиотеками, — говорится в письме.
В горсовете ответили, что Николаев откликнется на предложение города-побратима.
«В нашем городе работают современные библиотечные учреждения, в последние годы превращаются в мощные информационные и социокультурные центры. Проводится активная работа по популяризации книги и чтения, сохранения локальной культуры, привлечение николаевцев к общественно полезным общественным инициативам. За средства городского бюджета обновляется материально-техническая база городских библиотек, создаются удобные современные пространства для всех категорий граждан», — говорится в сообщении.
Напомним, что в 2016 году глава правительства Автономной Республики Аджарии пригласил Николаевского городского голову Александра Сенкевича в Грузию, чтобы возобновить сотрудничество между городами Батуми и Николаев.
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Муниципалитет Батуми (Республика Грузия, Аджарская Автономная республика) редлагает Николаеву углубить дружеские и партнерские отношения в сфере культуры.
Об этом говорится в официальном письме мэра Батуми Арчила Чиковани в адрес николаевского городского головы Александра Сенкевича, передает отдел информационного обеспечения департамента городского головы
Отмечается, что договор о сотрудничестве между городами Батуми и Николаев был подписан в 1995 году.
«Несмотря на пандемию, наш муниципалитет стремится развивать сотрудничество с городами-побратимами. Общеизвестно, что 3 февраля — Всемирный день чтения, целью которого является популяризация чтения, книг и медиаграмотности. В нашем городе есть публичная библиотека, основанная 120 лет назад. Она содержит 700 тысяч уникальных книг, журналов, газет и аудиовизуальных материалов. Библиотека является не только хранилищем книг, но и одним из важнейших культурных, образовательных, познавательных центров города. Предлагаем развивать дружбу наших городов путем плодотворного сотрудничества между публичными библиотеками, — говорится в письме.
В горсовете ответили, что Николаев откликнется на предложение города-побратима.
«В нашем городе работают современные библиотечные учреждения, в последние годы превращаются в мощные информационные и социокультурные центры. Проводится активная работа по популяризации книги и чтения, сохранения локальной культуры, привлечение николаевцев к общественно полезным общественным инициативам. За средства городского бюджета обновляется материально-техническая база городских библиотек, создаются удобные современные пространства для всех категорий граждан», — говорится в сообщении.
Напомним, что в 2016 году глава правительства Автономной Республики Аджарии пригласил Николаевского городского голову Александра Сенкевича в Грузию, чтобы возобновить сотрудничество между городами Батуми и Николаев.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа