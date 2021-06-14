В эти выходные, 19-20 июня, в общественном пространстве *8 Причал в Николаеве будет проходить Джаз Фестиваль «MYKOLAIV JAZZ FEST`2021». Приглашенные звезды фестиваля: Ингрид Артур соавтор хита «It`s A Raining Man», Грегори Бойд, «Performance Big Band» Владимира Алексеева и лучшие джазмены Украины.
Об этом НикВестям сообщили организаторы фестиваля.
Отмечается, что проект реализуется в рамках Общественного бюджета города Николаева.
Программа фестиваля:
19 июня
20 июня
Для гостей фестиваля будут, помимо качественной живой музыки, также будут доступны устрицы, вино и многое другое.
Вход на мероприятие — свободный.
Напомним, завтра, 15 июня, в кинотеатре MULTIPLEX (ТРЦ City Center) состоится спецпоказ культового фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» с лекцией от Платформы «MY ART».
В эти выходные, 19-20 июня, в общественном пространстве *8 Причал в Николаеве будет проходить Джаз Фестиваль «MYKOLAIV JAZZ FEST`2021». Приглашенные звезды фестиваля: Ингрид Артур соавтор хита «It`s A Raining Man», Грегори Бойд, «Performance Big Band» Владимира Алексеева и лучшие джазмены Украины.
Об этом НикВестям сообщили организаторы фестиваля.
Отмечается, что проект реализуется в рамках Общественного бюджета города Николаева.
Программа фестиваля:
19 июня
20 июня
Для гостей фестиваля будут, помимо качественной живой музыки, также будут доступны устрицы, вино и многое другое.
Вход на мероприятие — свободный.
Напомним, завтра, 15 июня, в кинотеатре MULTIPLEX (ТРЦ City Center) состоится спецпоказ культового фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» с лекцией от Платформы «MY ART».