В эти выходные, 19-20 июня, в общественном пространстве *8 Причал в Николаеве будет проходить Джаз Фестиваль «MYKOLAIV JAZZ FEST`2021». Приглашенные звезды фестиваля: Ингрид Артур соавтор хита «It`s A Raining Man», Грегори Бойд, «Performance Big Band» Владимира Алексеева и лучшие джазмены Украины.

Об этом НикВестям сообщили организаторы фестиваля.

Отмечается, что проект реализуется в рамках Общественного бюджета города Николаева.

Программа фестиваля:

19 июня

19:00 Торжественное открытие

19:15 IVONIKA

19:45 Руки в брюки

20:30 Ladies in Jazz Ольга Лукачова и «PERFORMANCE BIG BAND» Владимира Алексеева

21:45 Грегори Бойд (США – ДАНИЯ)

23:00 Фейерверк на Воде

JAM SESSION

20 июня

19:00 Джаз со вкусом Франции

19:45 Ингрид Артур (США)

20:45 Frank Sinatra Tribute: Алик Шнейдерис и «PERFORMANCE BIG BAND» Владимира Алексеева

21:45 Лаура Марти

Для гостей фестиваля будут, помимо качественной живой музыки, также будут доступны устрицы, вино и многое другое.

Вход на мероприятие — свободный.

Напомним, завтра, 15 июня, в кинотеатре MULTIPLEX (ТРЦ City Center) состоится спецпоказ культового фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» с лекцией от Платформы «MY ART».



