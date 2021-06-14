Завтра, 15 июня, в кинотеатре MULTIPLEX (ТРЦ City Center) состоится спецпоказ культового фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» с лекцией от Платформы «MY ART».

В Николаеве запланирован только один кінопоказ в рамках проекта «Культ кино» от компании «Артхаус Трафик», сообщают организаторы.

Отмечается, что фильм будет показан на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Приобрести билеты на кинопоказ можно в кассе кинотеатра. Цены — от 90 гривен.

По сюжету фильма, чтобы избежать тюремного заключения, преступник Рэндл Патрик МакМерфи имитирует безумие. Таким образом, он оказывается в психиатрической больнице, где сталкивается со строгими правилами, установленными жестокой старшей медсестрой. Не желая с ними мириться, Рэндл решается на бунт. Роль МакМерфи — одна из самых знаковых в карьере Джека Николсона, который получил за нее свой первый «Оскар». Это один из самых лучших американских фильмов 70-х. Лента занимает 18-ю строчку в рейтинге «250 лучших фильмов на IMDB». Также она присутствует в рейтингах «1000 фильмов, которые нужно посмотреть, прежде чем умереть» по версии The Guardian и «500 лучших фильмов» по версии журнала Empire.

Напомним, 13 апреля, состоялось открытие фестиваля актуального искусства Mykolaiv ART Week: CONNECT. Из-за карантина мероприятие прошло без посетителей.