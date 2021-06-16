В Николаевском русском драматическом театре прошел показ спектакля, в котором главные роли сыграли студенты по пьесе почетного горожанина, известного режиссёра и драматурга Николая Троянова. В этом бы году известному деятелю искусств исполнилось бы 100 лет.

Об этом рассказывается в сюжете программы Объектив на канале НИС-ТВ.

Спектакль поставили по пьесе Николая Троянова «Николаевская судьба мичмана Даля». 14 лет Николай Троянов был актером Николаевского русского драматического театра.

Директор театра Артем Свистун рассказал, что студенты не впервые играют на сцене театра.

— Мы смотрим дипломные работы и отбираем студентов, так и проходит кастинг будущих актеров театра, — сказал Артем Свистун.

Официальная презентация спектакля состоялась 14 июня. однако, до этого спектакль успели показать ещё на детском международном фестивале «Золотой аист», где он завоевал гран-при и на масштабном фестивале-конкурсе «звезды Причерноморья», где спектакль взял первое место в категории «Театральное искусство».

В очередной раз зритяям продемонстрируют спектакль на сцене Николаевского русского драматического театра на следующей неделе в рамках фестиваля «Театрон».

Ранее, двое нетрезвых мужчин разрушили статую на фасаде Николаевского академического художественного русского драматического театра.