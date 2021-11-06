Украинский режиссер и клипмейкер Таню Муиньо, победив в номинации «Лучший режиссер», заполучила премию UK Music Video Awards.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте организаторов премии.

Муиньо также претендовала на победу в номинациях «Автор лучшего международного поп-видео" и «Автор лучшего соул/R&B-клипа».

По данным Music News, Муиньо стала первой женщиной, победившей в номинации Лучший режиссер.

Таня Муиньо — одесский клипмейкер. Она сотрудничает со многими знаменитостями. Среди них — Кэти Перри, Cardi B, MONATIK, Настя Каменских, Мишель Андраде, LAYAH, Скриптонита, IOWA и другие.

Напомним, Лауреатом центральноевропейской литературной премии «Angelus» за 2021 год стала украинская писательница Екатерина Бабкина. Уже четвертый раз премию выигрывает украинский автор.