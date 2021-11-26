В Городском саду Одессы установили необычную скульптуру «Пандемия домашнего насилия».

Она выполнена в виде шара, утыканного иголками наподобие коронавирусной частицы. С одной стороны ее украшает вылепленное из сусального золота объемное изображение женского полового органа, сообщает издание Vgorode.

Одесская художница Ева Ятт создала скульптуру из цемента, а произведение искусства подвесили посреди ротонды.

По словам автора, скульптура символизирует одновременно нашу планету, COVID и женское начало. Произведение художницы призывает защитить женщин от домашнего насилия во время пандемии COVID-19.

Скульптура стала частью акции «16 дней активных действий против гендерного насилия».

Одесситы восприняли произведение искусства неоднозначно: некоторым работа понравилась, а другие же посчитали ее слишком вульгарной.

Напомним, мексиканский художник-гиперреалист Рубен Ороско установил в реке Нервьон, которая протекает через испанский город Бильбао, скульптуру в виде головы девочки.