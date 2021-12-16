В 2021 году украинцы чаще всего искали в Google книги американских и английских авторов. Первое место заняла «Дюна» Фрэнка Герберта, фильм по которой в этом году вышел на экраны.
Об этом сообщает «Читомо».
В первую тройку также вошли «Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойна и «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.
10 книг, которые чаще всего искали украинцы:
Напомним, «ВВС News Украина» обнародовала краткие списки литературной премии «Книга года ВВС-2021», которая проводится при партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
В 2021 году украинцы чаще всего искали в Google книги американских и английских авторов. Первое место заняла «Дюна» Фрэнка Герберта, фильм по которой в этом году вышел на экраны.
Об этом сообщает «Читомо».
В первую тройку также вошли «Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойна и «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.
10 книг, которые чаще всего искали украинцы:
Напомним, «ВВС News Украина» обнародовала краткие списки литературной премии «Книга года ВВС-2021», которая проводится при партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).