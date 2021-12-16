В 2021 году украинцы чаще всего искали в Google книги американских и английских авторов. Первое место заняла «Дюна» Фрэнка Герберта, фильм по которой в этом году вышел на экраны.

Об этом сообщает «Читомо».

В первую тройку также вошли «Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойна и «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.

10 книг, которые чаще всего искали украинцы:

«Дюна» – Фрэнк Герберт

«Мальчик в полосатой пижаме» – Джон Бойн

«Гордость и предубеждение» – Джейн Остин

«Бриджертоны» – Джулия Квин

«Маленькие женщины» – Луиза Мэй Олкотт

«Тень и кость» – Ли Бардуго

«Угрюм-река» – Вячеслав Шишков

«Алиса в Стране чудес» – Льюис Кэррол

«Вторая жена господина Матвеева» – Яна Рыбакова

«Завтрак у Тиффани» – Трумэн Капоте

Напомним, «ВВС News Украина» обнародовала краткие списки литературной премии «Книга года ВВС-2021», которая проводится при партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).