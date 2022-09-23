Дмитрий и Алена на фоне мурала «Птица-защитница». Фото: Назарий Рубаняк

В Николаеве появился новый мурал: на стене одного из зданий города изображена яркая птица, которая крыльями окутывает Украину.

Работа входит в цикл обереговых рисунков николаевских муралистов Алены Мартыновой и Дмитрия Слепухи, пишет «Суспільне».

Четыре района Николаева — четыре мурала. Таков замысел у художников. «Птиця-захисниця» – вторая работа цикла рисунков-оберегов. Ширина мурала примерно три с половиной метра, высота – четыре с половиной. Краски и другие материалы художники покупают за собственные деньги, иногда помогают жители Николаева.

Мурал «Птица-защитница». Фото: Назарий Рубаняк/Общественное Николаев

Над этой работой художники работали неделю. На мурале рядом с птицей изображены четыре славянских символа-оберега: валькирия, рубежник, алатырь и символ рода.

— Наши предки их использовали, женщины в том числе. Они давали воинам какие-нибудь рушники с нашей украинско-славянской символикой. Если мы не можем выдать всем нашим воинам рушники с вышитой обереговой символикой, то можно разместить эту символику на стенах нашего города, чтобы она оберегала и жителей нашего города, и воинов, — говорит Алена Мартынова.

В планах художников сделать еще два рисунка из цикла обереговых муралов. Также Дмитрий работает еще над одним рисунком, автором идеи которого является его отец.

Ранее в Николаеве нарисовали мурал, посвященный работам художника-любителя Сергея Лунева. На стенописи изображены льва из Каштанового сквера и ворота на Обсерваторной. До недавнего времени городские пейзажи николаевского художника Сергея Лунева красовались только на бумаге формата А3.