Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан получил Премию мира немецких книжников 2022 года.

Об этом сообщили в Украинском институте книги.

Эту награду украинскому художнику присудили за творчество и гуманную позицию, помощь гражданским и военным.

— Невозможность свободно дышать и свободно говорить – фундаментальное отличие войны от мира. Но мы должны говорить. Даже в военное время. Мы говорим эмоционально, напряженно, прямо. Украинцам не нужно оправдываться за свои эмоции, но их нужно объяснить. Мы можем объяснить, мы можем описать, что с нами произошло и происходит дальше. Мы должны настроиться, что это не будет лёгкий разговор. Но ее нужно сегодня начать, — подчеркнул во время вручения премии Сергей Жадан.

Премию мира немецких книжников основали в 1950 году. Раньше награду получали Герман Гессе, Астрид Линдрен, Маргарет Этвуд и другие.

Церемония вручения проходит во франкфуртской церкви Святого Павла. По уставу премию присуждают личности, которая «своей деятельностью в областях литературы, науки и искусства внесла выдающийся вклад в утверждение идеи мира».

Награду присуждает Союз немецких книжников. Ее сумма составляет 25 тысяч евро.

Напомним, ранее украинский поэт, писатель и переводчик Юрий Андрухович стал лауреатом премии Гейне города Дюссельдорф за 2022 год.