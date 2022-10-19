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Украинский поэт, писатель и переводчик Юрий Андрухович стал лауреатом премии Гейне города Дюссельдорф за 2022 год.
Об этом сообщает Westdeutsche Zeitung.
— Чувство иронии и гротеска характеризовало его творчество в лучших традициях Гейне. Андрухович страстно привержен европейской идее и представляет идентичность Украины как культурной нации. Он напоминает Европе, что свобода и права человека стоят на передовой обороне Украины, – объяснили свой выбор члены жюри.
Премия, которая составляет 50 тысяч евро, будет вручена Юрию Андруховичу на церемонии 13 декабря по случаю 225-летия Генриха Гейне.
— Дюссельдорф, город рождения Гейне, чествует решительного защитника европейских ценностей, преданного свободной и независимой Украине с тесными связями с Европой», – заявил мэр города Стефан Келлер.
Награда, по его словам, является напоминанием «продолжать проявлять солидарность с Украиной и украинским народом ».
Как сообщалось, лауреатом Букеровской премии 2022 стал Шехан Карунатилака из Шри-Ланки. Он получил награду за роман «Семь месяцев Маали Алмейды».
Украинский поэт, писатель и переводчик Юрий Андрухович стал лауреатом премии Гейне города Дюссельдорф за 2022 год.
Об этом сообщает Westdeutsche Zeitung.
— Чувство иронии и гротеска характеризовало его творчество в лучших традициях Гейне. Андрухович страстно привержен европейской идее и представляет идентичность Украины как культурной нации. Он напоминает Европе, что свобода и права человека стоят на передовой обороне Украины, – объяснили свой выбор члены жюри.
Премия, которая составляет 50 тысяч евро, будет вручена Юрию Андруховичу на церемонии 13 декабря по случаю 225-летия Генриха Гейне.
— Дюссельдорф, город рождения Гейне, чествует решительного защитника европейских ценностей, преданного свободной и независимой Украине с тесными связями с Европой», – заявил мэр города Стефан Келлер.
Награда, по его словам, является напоминанием «продолжать проявлять солидарность с Украиной и украинским народом ».
Как сообщалось, лауреатом Букеровской премии 2022 стал Шехан Карунатилака из Шри-Ланки. Он получил награду за роман «Семь месяцев Маали Алмейды».