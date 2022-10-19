Украинский поэт, писатель и переводчик Юрий Андрухович стал лауреатом премии Гейне города Дюссельдорф за 2022 год.

Об этом сообщает Westdeutsche Zeitung.

— Чувство иронии и гротеска характеризовало его творчество в лучших традициях Гейне. Андрухович страстно привержен европейской идее и представляет идентичность Украины как культурной нации. Он напоминает Европе, что свобода и права человека стоят на передовой обороне Украины, – объяснили свой выбор члены жюри.

Премия, которая составляет 50 тысяч евро, будет вручена Юрию Андруховичу на церемонии 13 декабря по случаю 225-летия Генриха Гейне.

— Дюссельдорф, город рождения Гейне, чествует решительного защитника европейских ценностей, преданного свободной и независимой Украине с тесными связями с Европой», – заявил мэр города Стефан Келлер.

Награда, по его словам, является напоминанием «продолжать проявлять солидарность с Украиной и украинским народом ».

Как сообщалось, лауреатом Букеровской премии 2022 стал Шехан Карунатилака из Шри-Ланки. Он получил награду за роман «Семь месяцев Маали Алмейды».