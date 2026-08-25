У Сєнкевича визначились, куди витратити майже ₴1 млрд для розвитку Миколаєва у наступні 3 роки

Будівля Миколаївської міської ради, фото «МикВісті»

У Миколаєві підготували план публічних інвестицій на наступні три роки. Він визначає, які міські проєкти та сфери будуть пріоритетними у 2027–2029 роках і на яке фінансування вони зможуть розраховувати.

Про це йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Публічні інвестиції — це гроші державного або місцевого бюджету, які спрямовують не на щоденні витрати міста, а на його розвиток: наприклад, будівництво й відновлення шкіл, лікарень, доріг, водопроводів, закупівлю транспорту чи іншого обладнання.

На 2027 рік у плані передбачили граничний обсяг публічних інвестицій у 309,6 мільйона гривень, на 2028 рік — 302 мільйони гривень, а на 2029 рік — 300 мільйонів гривень. Разом це близько 911,6 мільйона гривень за три роки.

Це не означає, що всі ці гроші вже розподілили між конкретними об'єктами. Документ визначає загальні фінансові межі та напрями, за якими місто планує реалізовувати інвестиційні проєкти протягом наступних трьох років.

Найбільший напрям у плані — транспорт, на який упродовж трьох років передбачили близько 386 мільйонів гривень.

До пріоритетів увійшли закупівля громадського транспорту, оновлення трамваїв, розвиток тролейбусного депо та модернізація тягової підстанції. У цьому ж напрямі передбачені реконструкція і ремонт міських доріг.

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Другий за обсягом напрям — освіта, на яку у плані передбачили 178,2 мільйона гривень. Серед пріоритетів — укриття у школах та дитсадках, відновлення й модернізація навчальних закладів, ремонт їдалень, облаштування лабораторій і навчальних кабінетів, закупівля обладнання та шкільних автобусів. Окремо передбачили проєкти, які мають зробити заклади менш залежними від перебоїв з електроенергією.

Ще 111,3 мільйона гривень планують на міську інфраструктуру. Цей напрям охоплює водопровідні та каналізаційні мережі, теплопостачання, тротуари, зливову каналізацію, вуличне освітлення та зупинки. Також серед пріоритетів є парки й сквери, дитячі та спортивні майданчики, поводження з відходами та укриття.

Окремі напрями стосуються медицини та житла. На медичну сферу в трирічному плані передбачили 87,3 мільйона гривень. Серед можливих проєктів — оновлення лікарень, закупівля обладнання та заміна ліфтів.

На житлову сферу передбачили 78,3 мільйона гривень. До пріоритетів віднесли, зокрема, відновлення багатоповерхівок, пошкоджених російськими обстрілами, ремонт житлового фонду та розвиток соціального орендного житла.

Також у плані є проєкти у сферах енергетики, культури, спорту, цифровізації, соціального захисту та цивільної безпеки.

Проєкт рішення мають розглянути на засіданні виконкому 26 серпня. Після затвердження інформацію про визначені напрями та обсяги фінансування мають внести до системи DREAM.

Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич ініціював повторне звернення до Кабінету Міністрів із проханням про виділення додаткового фінансування для міста.