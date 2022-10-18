Лауреатом Букеровской премии 2022 стал Шехан Карунатилака из Шри-Ланки. Он получил награду за роман «Семь месяцев Маали Алмейды».

Об этом говорится на странице премии.

Глава жюри премии Нил МакГрегор назвал роман Карунатилака метафизическим триллером, потому что сюжет книги описывает историю между реальностью и потусторонним миром.

— Это метафизический триллер, нуар о загробной жизни, который размывает границы не только разных жанров, но и жизни и смерти, тела и духа, востока и заката. Это вполне серьезная философская суета, которая переносит читателя в «темное сердце мира» – смертоносные ужасы гражданской войны на Шри-Ланке. И, оказавшись там, читатель также открывает для себя нежность и красоту, любовь и верность и стремление к идеалу, оправдывающему каждую человеческую жизнь, – прокомментировал Нил МакГрегор произведение победителя.

Главный герои книги – военный фотограф Маали Алмейда – погибает во время гражданской войны на Шри-Ланке. Он просыпается в «небесном визовом офисе», а его тело тонет в озере Бейра в центре Коломбо.

Герой не знает, кто его убил, поэтому ему дают 7 месяцев на расследование собственного убийства. Также в «небесной канцелярии» Маали позволяют связаться с мужчиной и женщиной, которых он любит больше всего, чтобы привести их в скрытое хранилище фотографий, которые поразят Шри-Ланку.

Напомним, Нобелевскую премию по физике в 2022 году получили трое ученых Ален Аспект, Джон Клаузер и Антон Зейлингер.