Нобелевскую премию по физике в 2022 году получили трое ученых Ален Аспект, Джон Клаузер и Антон Зейлингер.
Об этом пишет «Украинская правда. Жизнь».
Комиссия отметила их труд «за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство квантовой информационной науки» высшей научной наградой.
Победители были объявлены 4 октября во время конференции в Стокгольме.
Ален Аспект, Джон Клаузер и Антон Зейлингер провели новаторские эксперименты с использованием запутанных квантовых состояний, когда две частицы ведут себя как единое целое, даже если они разделены.
Результаты исследования расчистили путь для новых технологий, основанных на квантовой информации.
Ранее сообщалось, что в 2022 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили шведскому биологу Сванте Паабо.
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Нобелевскую премию по физике в 2022 году получили трое ученых Ален Аспект, Джон Клаузер и Антон Зейлингер.
Об этом пишет «Украинская правда. Жизнь».
Комиссия отметила их труд «за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство квантовой информационной науки» высшей научной наградой.
Победители были объявлены 4 октября во время конференции в Стокгольме.
Ален Аспект, Джон Клаузер и Антон Зейлингер провели новаторские эксперименты с использованием запутанных квантовых состояний, когда две частицы ведут себя как единое целое, даже если они разделены.
Результаты исследования расчистили путь для новых технологий, основанных на квантовой информации.
Ранее сообщалось, что в 2022 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили шведскому биологу Сванте Паабо.