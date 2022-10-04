Нобелевскую премию по физике в 2022 году получили трое ученых Ален Аспект, Джон Клаузер и Антон Зейлингер.

Об этом пишет «Украинская правда. Жизнь».

Комиссия отметила их труд «за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство квантовой информационной науки» высшей научной наградой.

Победители были объявлены 4 октября во время конференции в Стокгольме.

Ален Аспект, Джон Клаузер и Антон Зейлингер провели новаторские эксперименты с использованием запутанных квантовых состояний, когда две частицы ведут себя как единое целое, даже если они разделены.

Результаты исследования расчистили путь для новых технологий, основанных на квантовой информации.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили шведскому биологу Сванте Паабо.