Український мультфільм «Мавка. Лісова пісня» 1 грудня вийде на стримінговому сервісі Netflix.

Про це повідомила платформа на своїй фейсбук-сторінці.

«Готуйтеся поринути у світ міфології та чудес. «Мавка. Лісова пісня» — 1 грудня на Netflix», — сказано у повідомленні Netflix.

«Мавка. Лісова пісня» — український 3D анімаційний фільм за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» та образів народної міфології. Прем’єра в Україні відбулася 2 березня 2023 року.

На сьогодні цей анімаційний фільм є найкасовішим українським кінопроєктом та входить до 20-ки найкасовіших кінострічок за всю історію кінопрокату в Україні. Зрежисували мультфільм Олександра Рубан та Олег Маламуж.

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