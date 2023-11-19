Загальні касові збори найдорожчого мультфільму українського виробництва «Мавка. Лісова пісня» вже перевищили $20 мільйонів. Анімаційний фільм вийшов на великих екранах у 148 країнах (прокат триває, віднедавна стартувавши в Норвегії, Туреччині, низці країн Латинської Америки та в Словенії).

Найпопулярнішою українська анімаційна картина виявилася у Франції, де глядачі придбали понад 550 тисяч квитків.