У 2023-му українські фільми принесли державі рекордну суму коштів у гривні: 31,4 мільйона гривень. Це більше, ніж за останні чотири роки та в 4,5 рази більше, ніж торік.

Про це пише Forbes Україна.

Якщо Держкіно фінансово підтримує виробництво фільму, то отримує відсоток прибутку від його комерційного використання. Розмір відсотку завжди різний; його фіксують у договорі між продюсерами та Держкіно. Гроші надходять до спецфонду держоргану.

Причина такого зростання — вихід у прокат фільмів, на які були великі сподівання, каже продюсерка та співзасновниця Української кіноакадемії Юлія Сінькевич. Вона згадує мультфільм «Мавка. Лісова пісня» та історичний екшн «Довбуш» Олеся Саніна. Перший — виробництва Film.ua Group, другий — Pronto Film. Обидва, зі слів продюсерки, «отримали солідне фінансування».

На виробництво «Мавки» агентство виділило 49,5 мільйонів гривень, на «Довбуша» — 65 мільйонів гривень. Мультфільм «повернув» державі 12,4 мільйонів гривень, історичний екшн — 1,9 мільйона гривень, свідчать дані звіту Держкіно за 2023 рік.

Загальна сума повернутих Держкіно коштів за останні п’ять років складає 91 мільйон гривень. Скільки держава інвестує у фільми? Лік на мільярди. Станом на листопад 2022 року у виробництві перебувало 137 фільмів із загальною сумою держпідтримки 1,5 мільярда гривень, йдеться у звіті Держкіно за 2022 рік.

Нагадаємо, український мультфільм «Мавка. Лісова пісня» 1 грудня вийде на стримінговому сервісі Netflix.