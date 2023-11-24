Український документальний фільм «Поранена земля» (Wounded Land) про миколаївських виноробів здобув головний приз жюрі Wine International Film Festival / Most Festival в Іспанії.

Це копродукціятрьох країн: США, України та Польщі, повідомляє Миколаївський кризовий медіацентр.

«Фільм розповідає про людей, які не залишили свою землю, попри постійну небезпеку продовжують про неї піклуватися, плекають свої лози, дехто з героїв фільму пішов воювати, майже всі волонтерять, але всі точно знають, що вони захищають: цінність людського життя, приватної власності, родинних традицій», — зазначають у медіацентрі.

Георгій Молчанов, один з героїв фільму та співвласник виноробні Slivino Village під Миколаєвом, зазначає, що для винороба важливо й сьогодні розповідати про війну, оскільки фронт трохи відійшов від Миколаєва, тож люди, за його словами, розслабляються. Саме тому «потрібно постійно нагадувати, що війна триває, донатити і допомагати».

«Нашу виноробню обстрілювали реактивною артилерією, смерчами, снаряди застрягали в виноградниках. Була допомога саперам ДСНС від фонду Rotary, завдяки чому нас швидко розмінували. Ще є каліфорнійський фонд Routers of peace, який займається розмінуванням садів і виноградників. Вони самі розміновують і дають кошти на посадковий матеріал. Далі ми хочемо по Миколаївській і Херсонські областях працювати з цим фондом, розміновувати ділянки садів, виноградників і саджати нові», — розповів Георгій Молчанов.

Окрім Slivino Village героями кіно стали ще представники виноробні «Ольвій Нуво», що також на Миколаївщині.

Режисер та співпродюсер фільму Роман Заяць, засновник проєкту «Серцевина», розповів перед прем'єрою стрічки у Києві, що це своєрідне роуд-муві, відзняте у квітні 2022 року. Але реалізовувати ідею документальної стрічки про винні регіони України почали ще до широкомасштабної війни.

«Остаточним стимулом зняти нову документалку стали обстріли виноградників у Миколаївській області, де російські окупанти накрили ракетами, як дощем, виноградник приватного господарства SliVino Village, та цинічне знищення великого складу вин компанії Wine Bureau. Згодом додалася розповідь про розбиту виноробню WineIdea та історія винарні Olbio Nuvo на півдні України, де винороб Павло Магаляс водночас воює і робить вино, а до того ж на виноробні має античний музей та музей з російськими ракетами, які збирає у своїх виноградниках. Це далеко не всі герої фільму, але точно всі працюють на українській землі й, власне, всі використовують потенціал української землі, й виноробство тут має певний символізм…», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Миколаївську область відвідала знімальна група фільму «Дівія», над яким працюють українські документалісти. Мета — зафіксувати та поширити в світі інформацію про вплив військових дій на природу та наслідки цього впливу для суспільства. Документалісти показали кадри зі зйомок.