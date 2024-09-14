У Миколаєві відкрили фотовиставку Слави Посєдай «Невидимки». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві 13 вересня до Дня міста урочисто відкрили персональну фотовиставку Слави Посєдай «Невидимки».

Експозицію із 51 фотографії презентували у Миколаївському міському палаці культури та мистецтв, повідомляє кореспондент «МикВісті».

Авторка зазначила, що проєкт знайомить глядача зі світом мозаїки, щоб побачити в них не тільки монументальне мистецтво, але і відображення спільної долі українців.

«Ця виставка — це моє дослідження та мої думки і ,звісно, моя велика любов до фотографії, архітектури та людей. Ідея цієї виставки зʼявилась, коли я гуляла з подругою, і ми розмовляли з нею про схожість та відмінність міст в яких живемо. У той день я зрозуміла, що дуже комфортно та просто жити у місті, де є багато цікавого та доброго. Тоді я подумала про Миколаїв. А що ще є в Миколаєві прихованого та невидимого, за що я можу любити його ще потужніше, потім я подумала про мозаїки. Саме мозаїки несуть такий сенс, вони є прекрасним візерунком у нашому місті, але ми, на жаль, їх іноді не помічаємо», — розповіла Слава Посєдай.

Відкриття фотовиставки Слави Посєдай «Невидимки». Фото: «МикВісті»

Також на виставку завітав Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, який привітав авторку проєкту і познайомився з фотографіями, що розповідають про наше місто.

Олександр Сєнкевич та Слава Посєдай. Фото: «МикВісті»

Слава Посєдай додала, що мозаїки, як і люди на світлинах, складаються з безлічі дрібних фрагментів, кожен з яких має своє унікальне місце і значення. Так само і наша держава складається з мільйонів українців, кожен з яких є важливим і неповторним.

«Я хотіла показати цією виставкою, що монументальне мистецтво таке ж велике і прекрасне, як і сама сутність людини. Я думаю, людина складається з багатьох частинок, бо усі ми різні та унікальні. Так і мозаїка складається з багатьох дрібних фрагментів, які складаються в одне ціле. Так і ми українці складаємось в Україну», — сказала авторка.

У Миколаєві відкрили фотовиставку Слави Посєдай «Невидимки». Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відкрили фотовиставку Слави Посєдай «Невидимки». Фото: «МикВісті»

Олександр Сєнкевич та Слава Посєдай. Фото: «МикВісті» У Миколаєві відкрили фотовиставку Слави Посєдай «Невидимки». Фото: «МикВісті» Відкриття фотовиставки Слави Посєдай «Невидимки». Фото: «МикВісті» У Миколаєві відкрили фотовиставку Слави Посєдай «Невидимки». Фото: «МикВісті» У Миколаєві відкрили фотовиставку Слави Посєдай «Невидимки». Фото: «МикВісті» Олександр Сєнкевич та Слава Посєдай. Фото: «МикВісті» У Миколаєві відкрили фотовиставку Слави Посєдай «Невидимки». Фото: «МикВісті» У Миколаєві відкрили фотовиставку Слави Посєдай «Невидимки». Фото: «МикВісті» У Миколаєві відкрили фотовиставку Слави Посєдай «Невидимки». Фото: «МикВісті» У Миколаєві відкрили фотовиставку Слави Посєдай «Невидимки». Фото: «МикВісті» У Миколаєві відкрили фотовиставку Слави Посєдай «Невидимки». Фото: «МикВісті» У Миколаєві відкрили фотовиставку Слави Посєдай «Невидимки». Фото: «МикВісті» У Миколаєві відкрили фотовиставку Слави Посєдай «Невидимки». Фото: «МикВісті» У Миколаєві відкрили фотовиставку Слави Посєдай «Невидимки». Фото: «МикВісті» Слава Посєдай. Фото: «МикВісті»

Виставка триватиме до 28 вересня. Робочі дні — з вівторка по пʼятницю з 11:00 до 18:00, субота — з 11:00 до 17:00. Неділя та понеділок — вихідний. Вхід для дорослих 20 гривень, вхід для дітей до 14 років 10 гривень, захисникам та захисницям безкоштовно.

Нагадаємо, три місяці на Миколаївщині триватиме культурний проєкт «Вінграновський ART MARATHON». У рамках цього марафону заплановано близько 20 заходів, присвячених постаті Миколи Вінграновського.