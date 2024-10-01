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В Одесі відкрили виставку, присвячену 86 дням оборони Маріуполя

Сьогодні в Одесі відкрилася виставка «М86», яка присвячена 86 дням героїчної оборони Маріуполя. Виставка триватиме з 1 по 7 жовтня біля Алеї Героїв у парку Шевченка.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

«Я запропонував зробити експозицію мобільною, щоб її могли побачити в інших містах і за кордоном. Це важливо, аби люди не забували про героїзм Маріуполя», — зазначив міський голова.

В Одесі відкрили виставку присвячену 86 дням оборони Маріуполя, фото: з telegram Геннадія ТрухановаВ Одесі відкрили виставку присвячену 86 дням оборони Маріуполя, фото: з telegram Геннадія Труханова
В Одесі відкрили виставку присвячену 86 дням оборони Маріуполя, фото: з telegram Геннадія ТрухановаВ Одесі відкрили виставку присвячену 86 дням оборони Маріуполя, фото: з telegram Геннадія Труханова
В Одесі відкрили виставку присвячену 86 дням оборони Маріуполя, фото: з telegram Геннадія ТрухановаВ Одесі відкрили виставку присвячену 86 дням оборони Маріуполя, фото: з telegram Геннадія Труханова

Микола Осиченко, амбасадор виставки, подякував Одесі за підтримку, зазначивши, що для багатьох маріупольців наше місто стало другим домом.

«Це гарнізон, це мирні, це всі люди, які це бачили. Тобто на їхніх свідченнях кожен день був відтворений. Що було, як було, як наступала Росія, як гинули мирні, на жаль», — розповів Микола Осадченко у коментарі «Суспільне Одеса».

«Маріуполь 86 днів» — це інсталяція, яка висвітлює ключові моменти оборони міста. Хронологію подій та деталі було зібрано в межах проєкту «М86 — Літопис оборони Маріуполя». Вперше інсталяцію презентували 20 травня на Софійській площі у Києві.

Нагадаємо, 1 жовтня, до Дня захисників та захисниць України, у Миколаєві урочисто відкрили Алею Слави в памʼять про загиблих українських військових. Біля зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА встановили банери з портретами близько 600 загиблих Героїв.

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